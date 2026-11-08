1-2. El Bournemouth coge carrerilla

El Bournemouth llegó a la cita después de enlazar siete triunfos, tres en la Premier League, tres en la Liga Europa y uno en la Copa de la Liga. Una racha que alimentó su confianza y que encontró continuidad en una tarde desafortunada para el equipo de Gary O'Neil, condenado por sus propios errores.

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Walton quiso complicarse la vida con el balón en los pies. El guardameta del Ipswich intentó regatear a Evanilson, que le arrebató la pelota y aprovechó el regalo para marcar a puerta vacía. Un disparate que puso cuesta arriba el encuentro para el Ipswich.

El brasileño, además, prolongó su excelente momento de forma con un registro histórico para el Bournemouth. Marcó por quinta jornada consecutiva en la Premier League, una secuencia inédita en el club inglés, y volvió a demostrar su oportunismo para castigar una concesión impropia de una competición como la Premier League.

El Ipswich, con Julio Enciso como enlace ofensivo y Emersonn como referencia en ataque, intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con otro contratiempo nada más comenzar la segunda parte. Ryan Christie probó fortuna con un disparo que Leif Davis desvió hacia su propia portería. El lateral inglés terminó por introducir el balón en la red y agravó una tarde de desgracias para los hombres de O'Neil.

Sin embargo, el Ipswich encontró una oportunidad para regresar al partido. Jack Clarke, desde el punto de penalti, redujo distancias en el minuto 73 y devolvió la incertidumbre a un encuentro que el Bournemouth parecía tener controlado. El conjunto de Marco Rose tuvo que afrontar el tramo final con una ventaja mínima, pero consiguió protegerla para prolongar su extraordinaria racha de victorias con la que se colocó en la séptima posición.