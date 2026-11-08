ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 13:05

1-3. Alisson y la pegada contra las dudas del Liverpool

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El Liverpool aún no está a su mejor nivel, pero victorias como la de este domingo contra el Crystal Palace toman un gran valor por la concreción con la que respondió a sus momentos de más dudas, primero con un cabezazo de Alexis Mac Allister, luego con un contraataque goleador de Florian Wirtz, después con el 0-3 de Isak y siempre con tres paradas decisivas de Alisson Becker

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En dos instantes de inspiración, como se espera de los equipos más potentes del continente, el conjunto de Andoni Iraola se adueñó de tres puntos en el aire tanto con el 0-0 como con el 0-1, incluso con méritos del equipo londinense para creer en el empate, hasta que Araujo activó una contra letal, con Barcola como pasador del 0-2.

Es cierto que, desde el punto de vista de la clasificación, sólo fue una victoria con el último de la tabla, con apenas siete puntos de los 30 disputados, pero no lo es menos que, durante la primera parte y más allá, no pareció el colista el Crystal Palace, incluso estrelló un remate en el larguero de Yeremy Pino o le anularon un gol por centímetros.

Había sufrido el Liverpool, agarrado también a los reflejos de Alisson Becker, cuya parada fue formidable a un remate solitario de Kamada en el segundo palo, del que se pasó, invariablemente, casi de forma inmediata, al gol de Mac Allister. La estrategia tan productiva de los 'reds': Szoboszlai puso el balón justo el lugar donde llegó el argentino, cuyo cabezazo desató una victoria que, hasta entonces, no se intuía.

Era el minuto 41. Un impulso necesario para el Liverpool y un golpe, otro más en esta campaña, para el Palace, que había merecido quizá ganar, pero se iba al descanso con una derrota que se consolidó después, pese a que salió con la misma ambición en la reanudación y con alguna opción para el empate, entre la inquietud de Andoni Iraola.

Pero, de repente, Araujo lideró un contragolpe, dio vuelo a Barcola por la banda izquierda y el francés centró el gol a Florian Wirtz. Una acción de tiralíneas, ya definitiva para el triunfo del Liverpool, que agrandó la victoria con el 0-3 de Isak y que va hacia arriba: es cuarto, pero ya a tan solo tres puntos del Manchester City, tercero, aunque aún a nueve del liderato del Arsenal. Necesita más. Un penalti final significó el 1-3.

1 - Crystal Palace: Henderson; Richards, Disasi, Lerma; Mingueza (Khalali, min. 88), Wharton, Timber (Osorio, min. 60), Mitchell; Kamada, Pino (McNeil, min. 88); Strand Larsen (Nketiah, min. 72).

3 - Liverpool: Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai (Nyoni, min. 69), Mac Allister; Gakpo (Ngumoha, min. 76), Wirtz, Barcola (Víctor Muñoz, min. 69); Isak (Koumas, min. 91).

Goles: 0-1, min. 40: Mac Allister. 0-2, min. 54: Wirtz. 0-3, min. 90: Isak. 1-3, min. 95: Nketiah.

Árbitro: Tony Harrington. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Pino (min. 71) y Lerma (min. 84) y a los visitantes Araujo (min. 24) y Barcola (min. 59).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la 'Premier League' inglesa, disputado en Selhurst Park ante unos 25.000 espectadores.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
03
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más

Te puede interesar