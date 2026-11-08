10 datos de la jornada 12

El Barcelona, vencedor por 1-2 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ha ganado diez de sus últimos once duelos en LaLiga EA Sports contra el Atlético de Madrid.

El Real Madrid, ganador por 0-3 contra el Valencia, sumó su octava victoria seguida entre todas las competiciones, que supone su mejor racha de triunfos desde septiembre de 2022, hace cuatro años. Entonces gano nueve duelos sucesivos.

El Betis, ganador por 0-2 contra el Elche, ha marcado ocho goles y ha recibido siete como visitante, peor ha obtenido una cantidad de once puntos en sus seis salidas de este curso, que lo sitúan como el cuarto mejor en ese sentido de LaLiga.

La Real Sociedad, que se impuso por 1-0 al Rayo Vallecano, ha ganado cinco de los últimos seis partidos de LaLiga EA Sports. Sólo lo derrotó el Athletic Club, por 2-1, en esa secuencia de resultados.

El Athletic Club empató con Osasuna en El Sadar (1-1) y tan solo ha ganado en uno de sus cinco desplazamientos en esta campaña de LaLiga EA Sports, por 0-2 contra el Celta. A la vez ha perdido dos duelos y ha igualado otro.

El Espanyol, con Eder Sarabia ya como entrenador, no pasó del empate contra el Deportivo de A Coruña, con lo que ya ha perdido trece de los dieciocho puntos por los que ha jugado en casa en esta campaña de LaLiga EA Sports.

El Villarreal disputó este domingo frente al Getafe su partido 1.000 en la máxima categoría del fútbol español, con un balance de 422 victorias, 260 empates, 318 derrotas, 1.468 goles a favor y 1.238 en contra.

El Alavés igualó con el Sevilla (0-0), no gana desde el pasado 6 de septiembre por 5-2 a Osasuna y solo ha sumado tres de los últimos 24 puntos por los que ha competido en LaLiga EA Sports.

La victoria por 1-2 en Málaga significó no solo la primera del Racing como visitante en su regreso a LaLiga EA Sports, sino también los primeros puntos, una vez que había resuelto sus cinco anteriores encuentros lejos de El Sardinero con sendas derrotas.

La derrota con el Racing completó el peor inicio del Málaga en su historia en la máxima categoría, con solo cinco puntos de 36 posibles, sin una sola victoria, con siete derrotas y cinco empates, ya por debajo de los siete puntos que logró a estas alturas en 2017-18.