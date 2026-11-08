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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 19:40

2-3. Pavlidis otorga los tres puntos al Benfica en el último suspiro

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Lisboa, 8 nov (EFE).- Un gol del griego Vangelis Pavlidis en el último suspiro aseguró este domingo la victoria del Benfica sobre el Estrela da Amadora (2-3) en un partido de la undécima jornada de la Liga Portugal, en el que el argentino Gianluca Prestianni también inscribió su nombre en la lista de goleadores.

Por EFE
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El Benfica empezó mejor bajo el liderazgo de su estrella de este curso, Prestianni, que en el minuto 26 recibió el balón en la banda izquierda de su compatriota Claudio Echeverri, se lo ajustó al pie derecho y, con un tiro potente y en arco, lo colocó en la escuadra superior derecha de la portería del Estrela para marcar el primer gol del partido.

El Estrela, con uno de sus nuevos propietarios, el excampeón del mundo alemán Mats Hummels, sentado en la tribuna, comenzó la segunda parte de la mejor manera posible al empatar en el 48 por medio de Lovro Zvonarek.

La defensa del Benfica no pudo evitar la rápida transición de Stoica, pero sí su pase a Zvonarek, aunque Rafa Soares llegó primero al rebote y, en el segundo intento, logró asistir a su compañero croata, que desvió el balón al fondo de la red.

Las 'águilas' atravesaron un momento complicado entre el tanto encajado y el 68, momento en el que volvieron a ponerse por delante en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Bernardo Schappo.

La ventaja del Benfica duró poco, ya que en el minuto 76, el español Joan Jordán lanzó un tiro libre lateral que terminó con un remate de cabeza y la diana del murciano internacional por Puerto Rico Leandro Antonetti, ambos ex del Sevilla.

Sin embargo, en el 94, el Estrela cedió. Pavlidis remató de primeras un pase con efecto de Schjelderup, lo que mantiene al Benfica en segunda posición, a cinco puntos del líder Oporto.

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