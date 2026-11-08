3-1. El USM Argel derrota al Mamelodi Sundowns y consigue su segunda Supercopa de África

Esta competición reúne al campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), eL Mamelodi Sundowns, y el de la Copa Confederación de la CAF, el USM Argel, y estuvo suspendida temporalmente al descanso por las lluvias que cayeron sobre el Loftus Versfeld de Pretoria (Sudáfrica).

Antes, los argelinos habían cerrado con ventaja la primera mitad. Un tempranero gol de Draoui en el minuto 4 fue igualado por Rayners desde el punto de penalti. Sin embargo, Radouani volvió a dar ventaja al USM Argel en el 37.

Las condiciones meteorológicas retrasaron más de lo previsto el encuentro, pero tras su reanudación, Khaldi puso el 3-1 en el 55 y cerró el triunfo para los suyos.

De esta forma, el USM Argel consigue la segunda Supercopa continental de su historia. La primera la ganó en 2023, tras imponerse al Al-Ahly SC egipcio (1-0) en el estadio de Taif (Arabia Saudí).