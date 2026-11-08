ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 12:35

3-1. El USM Argel derrota al Mamelodi Sundowns y consigue su segunda Supercopa de África

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El USM Argel venció este domingo por 3-1 al Mamelodi Sundowns sudafricano en la final de la Supercopa de África y levantó el trofeo por segunda vez en su historia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Esta competición reúne al campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), eL Mamelodi Sundowns, y el de la Copa Confederación de la CAF, el USM Argel, y estuvo suspendida temporalmente al descanso por las lluvias que cayeron sobre el Loftus Versfeld de Pretoria (Sudáfrica).

Antes, los argelinos habían cerrado con ventaja la primera mitad. Un tempranero gol de Draoui en el minuto 4 fue igualado por Rayners desde el punto de penalti. Sin embargo, Radouani volvió a dar ventaja al USM Argel en el 37.

Las condiciones meteorológicas retrasaron más de lo previsto el encuentro, pero tras su reanudación, Khaldi puso el 3-1 en el 55 y cerró el triunfo para los suyos.

De esta forma, el USM Argel consigue la segunda Supercopa continental de su historia. La primera la ganó en 2023, tras imponerse al Al-Ahly SC egipcio (1-0) en el estadio de Taif (Arabia Saudí).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
03
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
04
Nacionales
Peña, alojado en una habitación con libertad para recibir visitas y usar un celular durante su reclusión
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más

Te puede interesar