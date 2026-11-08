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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 18:40

Alianza Lima empata con Chankas y queda sin opciones de ganar el Torneo Clausura peruano

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Lima, 8 nov (EFE).- Alianza Lima empató este domingo 1-1 con Chankas y se quedó sin opciones de ganar el Torneo Clausura del fútbol peruano, aunque ya tiene asegurada su participación en los partidos de definición por el título nacional del año al haberse quedado con el pasado Apertura.

Por EFE
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En su visita a la ciudad andina de Andahuaylas, los aliancistas abrieron la cuenta a los 51 minutos de juego con un gol del delantero ecuatoriano Eryc Castillo, aunque luego el centrocampista Kevin Sánchez empató las acciones a los 59.

Con este resultado, Alianza llegó a 29 puntos y se colocó a cinco unidades del actual líder, Sport Huancayo, cuando solo falta una fecha para la finalización del Clausura.

Al haber ganado el Apertura, si Alianza ganaba el Clausura se habría proclamado automáticamente campeón nacional, pero ahora deberá esperar para conocer a su rival en la definición anual.

Si el ganador del Clausura es Universitario, jugarán una definición directa, ya que este equipo ocupa el segundo lugar de la tabla anual, pero si el vencedor es otro equipo, deberá disputar una liguilla de clasificación a la final con la U.

Aunque la penúltima jornada del Clausura dejó este sábado a Sport Huancayo como líder en solitario, tras vencer por 1-2 a Cienciano, aun se está a la espera del resultado del partido que disputarán este domingo Universitario y CD Moquegua.

El Rojo Matador tiene 34 puntos, dos más que Sporting Cristal, que el sábado también complicó sus opciones al empatar 1-1 con ADT, mientras que la U suma 31 unidades, pero en caso de vencer al Moquegua se colocará en la primera posición por mejor diferencia de goles.

En la última jornada del Clausura, que se jugará el próximo 22 de noviembre, Sport Huancayo recibirá a Universitario, mientras que Sporting Cristal jugará frente al Cienciano.

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