David Silva, magia y figura en su 'vuelta' esporádica a los terrenos

El 'mago de Arguineguín', que firmó un contrato de corta duración (en principio por un partido), fue declarado incluso MVP del encuentro, disputado el sábado en el estadio del Parque Deportivo Kai Tak, cuyas gradas se llenaron con 4.593 espectadores para ver al internacional español.

El exjugador, entre otros, de Valencia, Manchester City y Real Sociedad, que jugó su último encuentro oficial con el cuadro vasco en mayo de 2023, y que decidió colgar las botas por una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, aceptó esta propuesta asiática, en la que fue titular y disputó 84 minutos. Adelantó al Supreme Sha Tin a los 56 al transformar una pena máxima, pero al final no pudo hacerse con la victoria (1-1).

Su participación ha recibido numerosos elogios e incluso se ha comentado que su gol "quedará para siempre en los libros de historia". De hecho, el 'South China Morning Post' señaló que Silva "mostró su habitual aplomo" y que "su toque y sus pases no se han visto afectados por su ausencia".

Su técnico, Tom Ballantyne explicó que tuvieron que explicar al campeón mundial y de la Eurocopa rápidamente como jugaba el equipo, el espacio en el que se movería y como tratarían de jugar con él. "Pero es un jugador muy inteligente. Todo ha sido increíble, la expectación que ha generado, llenar el estadio y tener a más de 1000 personas en un entrenamiento”, afirmó.