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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 13:25

Detenido Leandro Hernández (Colo Colo) por conducir ebrio y provocar un accidente

Imagen sin descripción

Santiago de Chile, 8 nov (EFE).- El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

Por EFE
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Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".

El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de distinta consideración.

De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.

El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en proceso de recuperación de un esguince medial en el tobillo izquierdo.

El Colo Colo se mide a las 15:00 horas hora local con el Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarle como campeón de la Liga de Primera 2026.

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