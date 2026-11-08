Díaz, Morschel y Romero destacan en la selección dominicana para el amistoso con Uruguay

La Federación Dominicana de Fútbol dijo este domingo en una nota que en el equipo dirigido por el argentino Marcelo Neveleff también figuran el delantero Edison Azcona, el defensa Edgar Pujol y el portero Xavier Valdez.

La plantilla dominicana no contará con Júnior Firpo, Juan Carlos López y Jimmy Kaparos, por sendas lesiones.

El onceno comenzará su concentración el miércoles próximo en suelo uruguayo para el encuentro que se jugará en el Estadio Domingo Burgueño, en la ciudad de Maldonado.

- Lista de convocados de República Dominicana:

. Porteros: Xavier Valdez (Nashville-EE.UU.) y Wilkins Geraldo (AD Alcorcón-ESP).

. Defensas: Jéremy Báez (Salcedo-RD), Benji Núñez (CD Coria-ESP), Edgar Pujol (Racing Club de Ferrol-ESP), Luiyi De Lucas (Krasava-Chipre), Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive-USA), César García (Atlético Vega Real-RD) y Juan Carlos Familia (RKC Waalwijk-Países Bajos).

Mediocampistas: Pablo Rosario (Porto-Portugal), Heinz Morschel (Vizela-Portugal), Daniel Leonardo Flores (Salcedo-RD), Gerard Lavergne (Moca- D) y Lucas Bretón (Málaga-ESP).

Delanteros: Mariano Díaz (Deportivo Alavés-ESP), Dorny Romero (Club Bolívar-Bolivia), Peter González (Gornik Zabrze-Polonia), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula-Rusia), Juan Carlos Pineda (Sheriff Tiraspol-Moldavia), Edison Azcona (Las Vegas Lights-EE.UU.) y Luis Meneses (Rentistas-Uruguay).