Dos goles de Fermín dan la victoria al Barcelona, que sigue líder (1-2)

Madrid, 8 nov (EFE).- Dos goles de Fermín, en los minutos 44 y 66, dieron la vuelta a otro de Giuliano en el minuto 9 y dieron la victoria al Barcelona (1-2) ante el Atlético de Madrid en el partido que enfrentó a ambos en el estadio, de la jornada 12 de la LaLIga EA Sports.

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