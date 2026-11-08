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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 19:00

Dos goles de Fermín dan la victoria al Barcelona, que sigue líder (1-2)

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Madrid, 8 nov (EFE).- Dos goles de Fermín, en los minutos 44 y 66, dieron la vuelta a otro de Giuliano en el minuto 9 y dieron la victoria al Barcelona (1-2) ante el Atlético de Madrid en el partido que enfrentó a ambos en el estadio, de la jornada 12 de la LaLIga EA Sports.

Por EFE
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Tras la victoria, el Barcelona es líder con 33 puntos. El Real Madrid es segundo, con 30, y el Atlético tercero con 26.

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