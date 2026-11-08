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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 07:30

El Dalian Yingbo culmina su increíble remontada y se proclama campeón

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El Dalian Yingbo, que cuando quedaban cinco encuentros para el final de la temporada tenía una desventaja de 14 puntos, culminó su increíble remontada y se proclamó campeón de la Superliga china por primera vez en su historia al imponerse al Tianjin Jinmen Tiger y perder el Chengdu Rongcheng en el feudo del Shandong Taishan (3-2).

Por EFE
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Ambos equipos acaban igualados a puntos en la clasificación final, pero el Dalian Yingbo se hace con el título al superar a su rival por los enfrentamientos directos.

Los tantos de Liao Jintao y de Huang Shan en el tramo final del encuentro disputado en el Dalian Suoyuwan Stadium, acompañados de la derrota en el Luneng Big Stadium de Jinan del Chengdu que dirige el australiano John Aloisi, exjugador entre otros equipos de Osasuna y Alavés, certificaron la increíble resolución del torneo chino.

El Dalian Yingbo recoge el testigo del Shanghai Port, campeón las tres temporadas anteriores.

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