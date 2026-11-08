El Dalian Yingbo culmina su increíble remontada y se proclama campeón

Ambos equipos acaban igualados a puntos en la clasificación final, pero el Dalian Yingbo se hace con el título al superar a su rival por los enfrentamientos directos.

Los tantos de Liao Jintao y de Huang Shan en el tramo final del encuentro disputado en el Dalian Suoyuwan Stadium, acompañados de la derrota en el Luneng Big Stadium de Jinan del Chengdu que dirige el australiano John Aloisi, exjugador entre otros equipos de Osasuna y Alavés, certificaron la increíble resolución del torneo chino.

El Dalian Yingbo recoge el testigo del Shanghai Port, campeón las tres temporadas anteriores.