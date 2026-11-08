El Dalian Yingbo gana la Superliga china tras remontar 18 puntos al líder

El conjunto de Dalian se impuso por 3-1 al Tianjin Jinmen Tiger en la última jornada y aprovechó la derrota por 3-2 del Chengdu ante el Shandong Taishan para proclamarse campeón.

Los dos aspirantes terminaron el campeonato empatados a 52 puntos, pero el combinado de Dalian (provincia de Liaoning, noreste de China) se adjudicó el título gracias a sus dos victorias en los enfrentamientos directos con el Chengdu (provincia de Sichuan, suroeste del país).

El equipo dirigido por el chino Li Guoxu llegó a la última jornada tres puntos por detrás de su rival y necesitaba ganar y esperar una derrota del líder, al que le bastaba un empate para proclamarse campeón.

El Dalian cumplió su parte con una victoria en el estadio de Suoyuwan gracias a los tantos de los chinos Yang Mingrui, Liao Jintao y Huang Shan, mientras que el Chengdu cayó en su visita al Shandong pese a los goles de los brasileños Felipe y Wellington Silva.

El desenlace culminó una remontada que parecía improbable a mediados de temporada, cuando el Dalian, undécimo clasificado en 2025, se encontraba 18 puntos por detrás del Chengdu después de la decimosexta jornada.

La victoria por 0-1 en el campo del Chengdu, su rival directo por el título, en la penúltima jornada del 24 de octubre, gracias a un cabezazo del defensa maliense Mamadou Traoré, permitió al Dalian reducir de seis a tres puntos su desventaja y mantener sus opciones de proclamarse campeón.

Fundado en 2021 y presente en la máxima categoría desde 2025, el Dalian Yingbo logra así su primer campeonato liguero en apenas su segunda temporada en la élite.

El título devuelve además a la ciudad nororiental de Dalian a lo más alto del fútbol chino por primera vez desde 2005, cuando el desaparecido Dalian Shide conquistó el último de los ocho campeonatos obtenidos por los históricos clubes de la ciudad.

El Chengdu, que había terminado tercero en 2024 y 2025, dejó escapar su ventaja tras sumar un solo punto en las cuatro jornadas anteriores al desenlace, en las que encadenó tres derrotas consecutivas y no marcó ningún gol.

Entre los futbolistas hispanohablantes destacó el delantero venezolano Jhonder Cádiz, que marcó 21 goles con el Wuhan Three Towns, mientras que el español Alberto Quiles sumó 12 tantos con el Tianjin Jinmen Tiger, equipo en el que también militaron sus compatriotas Aitor Córdoba y Cristian Salvador.

La temporada estuvo marcada asimismo por las sanciones de puntos impuestas antes de su inicio a nueve clubes de la Superliga por irregularidades históricas, entre ellos Shanghai Shenhua, Shanghai Port y Beijing Guoan, mientras que los dos aspirantes al título no recibieron penalizaciones.

El Shanghai Port, vencedor de las tres ediciones anteriores, terminó quinto, mientras que Beijing Guoan y Shandong Taishan ocuparon la tercera y cuarta posición, respectivamente.