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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 16:40

El Inter de Milán devuelve al Como a la tierra

Marcus Thuram, autor del segundo gol del Inter de Milán.
Marcus Thuram, autor del segundo gol del Inter de Milán.190700+0000 PIERO CRUCIATTI

Cuatro días después de su histórica exhibición en casa del Lens con goleada por 9-1 en la Liga de Campeones de Europa, el Como sufrió la ley del Inter de Milán, que le ganó 2-0 este domingo en San Siro en la 11ª ronda de la Serie A italiana.

Por ABC Color
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El Como, sin su guardameta titular Jean Butez, fue noqueado en siete minutos por el vigente campeón de Italia, Inter de Milán.

Lea más: Independiente del Valle se consagra campeón en Ecuador

Primero por Francesco Pio Esposito (minuto 12) y luego por Marcus Thuram (19), que celebró su regreso a la selección francesa con su sexto gol de la temporada en liga.

Tras su segunda derrota en el campeonato, el equipo de Cesc Fàbregas bajó al quinto puesto de la Serie A, superado por el AC Milan, que ganó antes en el campo del Genoa 2-1.

El Como venía de una racha de seis victorias, cuatro en liga y dos en Champions. El Inter, vapuleado el fin de semana pasado por su gran rival en el derbi milanés (3-1), volvió a situarse a un punto de la Lazio, que más temprano empató con el Napoli (1-1) en el estadio Diego Armando Maradona.

Antes del parón de selecciones, los tres primeros están separados por dos puntos: tras su victoria ante el Sassuolo (3-0) el sábado, la Roma, tercera, suma 27, dos menos que la Lazio y uno menos que el Inter.

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