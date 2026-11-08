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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 02:30

El paraguayo Robert Morales le da empate a los Pumas UNAM ante el América

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México, 7 nov (EFE).- El paraguayo Robert Morales convirtió un gol este sábado para darle a los Pumas UNAM un empate 2-2 con el América, que no benefició a ambos equipos en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Por EFE
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En la continuación de la decimosexta y penúltima jornada, el mundialista César Huerta y 'el Pantera' Morales anotaron por los universitarios, en tanto Alejandro Zendejas y Henry Martín lo hicieron por el América.

El partido comenzó con gran intensidad; ambos salieron en busca de goles y pronto movieron la pizarra.

En el tercer minuto, Zendejas aceptó un balón del colombiano Óscar Perea y de cabeza puso delante a los azulcremas del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

Los azulcremas no habían terminado de celebrar, cuando Huerta recibió un balón de Uriel Antuna y de derecha empató 1-1.

La segunda parte transcurrió con ambos en busca de la puerta rival. Martín anotó un penalti en el 72 para llegar a 11 goles, pero en el 77, el argentino Santiago Ramos Mingo derribó en el área al brasileño Nathan Silva y propició el penalti cobrado de manera admirable por Morales.

América perdió el liderato, al bajar al segundo lugar; Pumas dejó ir la posibilidad de entrar a la zona de clasificación y comprometió su pase a cuartos de final, al ser undécimo, a falta de un juego.

Con ocho victorias y 30 puntos, América está dos unidades abajo del Cruz Azul que antes se impuso por 2-3 a los Tigres UANL.

Este domingo, en el cierre de la jornada; Chivas de Guadalajara visitará al León y Querétaro recibirá al Puebla.

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