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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 07:15

Fede Valverde, la versatilidad por castigo

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Madrid, 8 nov (EFE).- La abundancia de virtudes de Fede Valverde, centrocampista, lateral o lo que requiera un Jose Mourinho al que le gustaría tenerle en todas las posiciones, le condena a sacrificar algunas en ciertos momentos de partido, pero, aun así, desde ubicaciones diferentes, el uruguayo ha conseguido ver portería en los dos últimos partidos del Real Madrid.

Por EFE
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El debate sobre su puesto en el campo se reabrió en el encuentro frente a la Roma. Hasta entonces, Valverde había disputado nueve partidos bajo el mando de Jose Mourinho, todos ellos en el doble pivote y todos ellos como titular. De entre sus variados compañeros en la medular, las voces críticas habían señalado especialmente la dupla con Tchouaméni por su falta de inspiración en la salida de balón.

Contra la Roma, en el Olímpico, volvió a ser titular en esa posición del centro del campo, pero el partido se complicó. En el minuto 59, el equipo italiano ganaba 3-1. Entonces, Mourinho optó por sustituir a Dumfries, ese día lateral derecho titular, por Arda Güler, dar al turco la posición de Valverde y poner al uruguayo donde estaba el neerlandés. Ese encuentro terminó 3-4, con dos asistencias de Güler.

El cambio de posición del uruguayo tuvo continuidad en el siguiente cruce, frente al Sevilla en el Bernabéu, uno de los mejores partidos de la temporada del Real Madrid. Mourinho mostró su alegría con el rendimiento del 'Pajarito' después: "Es uno de los jugadores más multifuncionales que existe en el mundo del fútbol. Yo no lo tengo que convencer de nada. Es el capitán del Real Madrid; si tiene que jugar de portero, juega, con guantes y todo".

Después del partido contra el Sevilla, Valverde volvió a ser titular como lateral derecho frente a Leipzig, Barcelona y Valencia. Se perdió la visita al Racing por precaución, tras sentir molestias en el 'Clásico' en la parte posterior de su pierna derecha.

En Atenas, en cambio, ingresó al terreno de juego en el minuto 67, y lo hizo como centrocampista. Desde esa segunda línea consiguió, en el minuto 92, el tanto de la remontada del Real Madrid, con un potente disparo desde fuera del área.

Contra el Valencia, volvió a la banda derecha, consolidándose junto a Cucurella como la pareja de laterales estable del equipo. Y, a pesar de su posición más retrasada, volvió a ver portería por segundo partido consecutivo, otra vez desde la frontal. Tuvo que aprovechar, eso sí, un rechace de una falta en la que los jugadores de la zaga habían subido al ataque.

Esa "multifuncionalidad" de la que hablaba Mourinho 'condena' a Valverde a jugar algo más alejado del área. Aun así, acumula un registro goleador (tres tantos, incluyendo el de la primera jornada de la 'Champions' contra el Inter) semejante o incluso superior al de sus últimas temporadas a estas alturas del año.

"Cuando eres el capitán, tienes que ser diferente. Esa responsabilidad lo hará jugar de lateral izquierdo si es necesario. Estoy seguro de que no existirá un problema de jugar donde sea. En el centro del campo, tenemos a Bernardo, Tchouaméni, Camavinga, Thiago y ya está. Por eso, yo creo que Fede jugará de lateral, porque nos gusta a todos, pero también tendrá que jugar en el centro del campo", resumió el portugués, guía de la transición del Valverde que no había nacido para jugar de lateral, al Valverde capitán.

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