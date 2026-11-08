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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 18:00

Fermín iguala un gol de Giuliano al borde del descanso (1-1)

Imagen sin descripción

Madrid, 8 nov (EFE).- Un gol de Fermín en el minuto 44 igualó otro de Giuliano en el minuto 9 para poner el empate (1-1) al descanso del partido que enfrenta a Atlético y Barcelona en el estadio Metropolitano, de la jornada 12 de la LaLIga EA Sports.

Por EFE
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Giuliano empujó a la red una asistencia de Julián Alvarez desde la izquierda para anotar el 1-0. En el 44, Fermín enganchó un disparo dentro del área con la zurda para poner el 1-1, en una primera parte en la que el Atlético ha sido superior al Barcelona. EFE.

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