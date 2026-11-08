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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 20:00

Gotham y Spirit avanzan a las semifinales de la NWSL

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Washington, 8 nov (EFE).- El Gotham FC y el Washington Spirit sellaron este domingo su pase a las semifinales de la NWSL del fútbol femenino estadounidense tras superar sus eliminatorias de cuartos de final, y se medirán al Kansas City Current y al Utah Royals, respectivamente.

Por EFE
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Las neoyorquinas, entrenadas por el español Juan Carlos Amorós, se impusieron por 1-0 al Seattle Reign con un gol en propia meta de Jordyn Bugg en el minuto 4. El Gotham y Amorós van por su tercer título de liga, el segundo consecutivo.

Su rival en semifinales, el Current, derrotó asimismo por 1-0 al Angel City de Los Ángeles con un agónico penalti convertido por Michelle Cooper en el minuto 96.

Por su lado, el Spirit, del también español Adrián González, ganó al Portland Thorns por 4-1 con goles de la francesa Mélissa Bethi, la tanzana Clara Luvanga tras un error de la guardameta visitante y con un doblete de Trinity Rodman.

En semifinales, el Spirit se medirá al Utah Royals, que dio la sorpresa de los 'playoffs' al eliminar a domicilio al San Diego Wave, segundo clasificado, por 0-1 con un solitario gol de la internacional mexicana Kiana Palacios.

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