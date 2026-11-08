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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 17:45

Hincapié y Caicedo entre 29 convocados de Ecuador para amistosos ante Costa Rica y Bolivia

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Guayaquil (Ecuador), 8 nov (EFE).- Piero Hincapié y Moisés Caicedo volverán a la selección de Ecuador tras la convocatoria que hizo este domingo el técnico argentino Marcelo Gallardo, quien citó a 29 jugadores para los amistosos ante Costa Rica y Bolivia de la fecha FIFA del 13 y el 17 de noviembre.

Por EFE
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El defensa Hincapié y el centrocampista Caicedo se perdieron en septiembre y octubre la primera convocatoria de Gallardo debido a sendas lesiones de las que se recuperaron con sus clubes ingleses Arsenal y Chelsea, respectivamente.

Gallardo también convocó a Kendry Páez, al que dirigió a inicios de este año cuando aún era el técnico de River Plate, club del que ambos ya salieron. Actualmente, el centrocampista se entrena con la categoría Sub-21 del Chelsea.

Ecuador se entrenará desde este lunes en el complejo ubicado en la capital ecuatoriana, denominado La Casa de la Selección, y el próximo 13 de noviembre enfrentará a Costa Rica en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Cuatro días después se medirá con Bolivia en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Serán los exámenes cuatro y cinco para la selección ecuatoriana de Gallardo, que debutó en septiembre de visitante con derrota por 3-1 ante Corea del Sur, y en octubre disputó la Copa Kirin con derrotas en la definición por penaltis tras empatar ambos partidos en los 90 minutos contra Japón y Panamá.

Ecuador continuará su preparación para las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2030 y para la Copa América de 028.

. Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Gonzalo Valle (Liga Deportiva Universitaria) y Moisés Ramírez (Kifisia-GRE)

. Defensas: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro-BRA), Félix Torres (Inter de Porto Alegre-BRA), Jackson Porozo (Tijuana-MEX), Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA), Piero Hincapié (Arsenal-ING), Willian Pacho (PSG-FRA) y Bryan Ramírez (Cincinnati-EE.UU).

. Volantes: Moisés Caicedo (Chelsea-ING), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Anthony Valencia (Flamengo-BRA), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough-ING), Pedro Vite (Pumas UNAM-MÉX), Kendry Páez (Chelsea-ING), Martín Tello (Macará) y Oscar Zambrano (Hull City-ING).

. Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), John Mercado (Sparta Praga-CZE), John Yeboah (Venezia-ITA), Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA), Keny Arroyo (Cruzeiro-BRA), Nilson Angulo (Sunderland-ING), Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Juan Riquelme Angulo (Sunderland-ING) y Kevin Rodríguez (Unión Saint-Gilloise-BEL).

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