Hoeneß cree que Kompany regresará al banquillo del Bayern en unas semanas

"Después del parón de selecciones, dentro de dos o tres semanas, volverá a estar sentado en el banquillo", afirmó Hoeneß en un programa de la cadena de televisión pública bávara BR24.

El técnico belga de 39 años recibió a finales de octubre el alta hospitalaria donde estaba ingresado y se recupera en casa de la irritación meníngea.

"Creo que fue una gripe muy grave que se prolongó durante demasiado tiempo sin tratarse adecuadamente. Trabaja doce horas al día, seis días a la semana. Sencillamente, era demasiado", señaló Hoeneß.

Cuando Kompany recibió el alta el 28 de octubre, el director deportivo del club, Max Eberl, afirmó que todavía no había una fecha establecida para su reincorporación al trabajo, algo que decidirán los médicos.