Jesús Velasco: "Estamos en un momento muy dulce y tenemos que aprovecharlo"

"Estamos en un momento muy dulce y tenemos que aprovecharlo para intentar ganar todo lo que podamos, porque esto es muy difícil. Ahora toca disfrutarlo y ser conscientes de lo que hemos conseguido. Venir aquí y ganar a Portugal y a Brasil no está al alcance de cualquiera", afirmó.

Velasco consideró que el triunfo refuerza la confianza en el modelo de juego y en los futbolistas que han participado en las últimas convocatorias.

Sobre el desarrollo de la final, admitió que Brasil fue superior durante la primera parte, pero explicó que España dio un paso adelante tras el descanso. "Hemos conseguido aguantar, competir, agarrarnos a la pista y, cuando hemos podido, golpear. Nos ha salido bien y nos hemos llevado el partido", señaló.

También felicitó al combinado brasileño por su actuación inicial y consideró que España fue mejor en el segundo periodo.

El seleccionador reconoció que la competencia por entrar en las convocatorias es cada vez mayor y que algunos jugadores que han participado en anteriores concentraciones se han quedado fuera.

Citó, entre otros, a Esteban, Dani Zurdo, Daniel Gabriel y Antonio Navarro, aunque destacó el rendimiento de quienes ocuparon sus puestos. "Hay mucho donde elegir y gente muy buena se va a quedar fuera, pero tendrá ocasiones si sigue jugando bien", apuntó.

Pese al prestigio de la victoria, Velasco pidió prudencia y recordó que el primer objetivo es lograr la clasificación para el Mundial. "No puedes querer ganar un Mundial si ni siquiera estás en él. Tenemos que ir poco a poco, respetar a todos", dijo.