Julián Alvarez y Koke, titulares en el Atleti; Fariñas y Bernal, en el once del Barcelona

El conjunto rojiblanco empieza con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Kang in Lee y Julián Alvarez, en la delantera.

El Barcelona comienza el encuentro con Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri González, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; y Raphinha.