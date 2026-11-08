La séptima fue la vencida para el argentino Ortiz al ganar el título con Colo Colo

"Hoy sí somos campeones", dijo Ortiz, emocionado, tras finalizar el duelo en el que los albos vencieron por 1-2 en su visita a Ñublense para coronarse en la liga chilena con tres fechas de anticipación.

La estrella 35 para el Cacique llegó como en un toque de primera. Con una ventaja de 10 puntos en la cima, este duelo era la primera oportunidad para lograrlo, pero debió esperar hasta el gol agónico, en el minuto 93, de Marcos Bolados para abrocharla.

"Logramos ese ansiado anhelo, ese objetivo. Feliz por el plantel que tengo, feliz por los jugadores", añadió el técnico en declaraciones a la transmisión oficial de TNT Sports.

Ortiz tuvo que perder seis semifinales en tres años: primero tres con el América de la Liga MX y luego con el Monterrey -que incluyó dos en los torneos Leagues Cup y la Copa de Campeones de la Concacaf- para alcanzar el éxito.

"He estado en seis ocasiones para lograr el objetivo, no se me había dado y siempre me he levantado", recordó.

El técnico, de 48 años, llegó a Colo Colo a finales de 2025 tras la salida del también argentino Jorge Almirón, como una apuesta de la dirigencia porque en su última experiencia en el Santos Laguna mexicano había dejado apenas dos triunfos en 17 partidos.

Tras iniciar su carrera como entrenador en 2017 en el Sol de América paraguayo y luego en el Sportivo Luqueño, desde donde saltó a México, Ortiz estaba en su hora menguada y los albos le firmaron un contrato de una temporada, que finaliza en diciembre próximo.

En Colo Colo comenzó a reponerse, y antes del receso por el Mundial 2026 el equipo ya estaba líder con 16 puntos de ventaja, pero luego lo que parecía un trámite comenzó a desvanecerse en la segunda vuelta.

El equipo empezó a ceder puntos y en la recta final encadenó cuatro partidos sin ganar, mientras su rival Universidad de Chile iba sumando victorias y restando ventaja. El límite llegó el pasado fin de semana con una goleada ante el colista.

"Tuvimos un año muy complicado en muchísimas cosas. No se ven. Surfeamos, trabajamos, insistimos, creímos. Imagínate que metimos el gol en el último minuto, sabiendo que nos daba el campeonato. Son los jugadores los responsables de tener a Colo Colo en lo más alto", comentó.

Ahora, los rumores del mercado ponen a Ortiz en el radar del Racing de Argentina o en México donde al parecer lo quieren de vuelta, pero el técnico ha dicho que Colo Colo tendrá la prioridad.

"Es imposible no ilusionarse. Siempre me ilusioné con un campeonato. Es posible ilusionarse con mucho más", refirió.

Colo Colo se clasificó a la Copa Libertadores 2027, y esa podría ser la segunda revancha para Ortiz, la de un título internacional que estuvo cerca de conquistar hace dos años.