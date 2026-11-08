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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 11:25

Laporta, sobre las relaciones con el Atlético: "El aprecio es mutuo"

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Madrid, 8 nov (EFE).- El presidente del Barcelona Joan Laporta declaró que las relaciones con el Atlético de Madrid "han pasado por un momento difícil, pero el aprecio es mutuo" antes de la comida de directivas previa al encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona de LaLiga EA Sports de este domingo.

Por EFE
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"Buena relación a nivel institucional, a nivel personal. Sí que han pasado por un momento difícil, pero tenemos buena relación y el aprecio es mutuo. Queremos continuar así, porque es un equipo con el que siempre hemos tenido buena relación", añadió.

Insistió en que no hablaría más de Julián Alvarez, después del interés del club azulgrana en el jugador rojiblanco durante el verano: "Es un tema que ya... Julián es jugador del Atlético de Madrid, no es jugador nuestro, como ha dicho nuestro entrenador. Creo que también Simeone le ha sacado hierro al asunto. El tema está claro".

"No voy a hablar de Julián Alvarez, ya se ha hablado de este tema suficientemente. Produjo unas distorsiones entre las dos directivas, entre las dos instituciones. Tenemos una gran relación institucional con el Atlético de Madrid, la queremos seguir teniendo y por tanto no voy a comentar estos temas", continuó.

También elogió a su jugador Raphinha: "Es independiente. Raphinha es un nombre muy potente, y es un jugador que no solo juega de nueve, sino también en diversas posiciones del ataque y va por todo el campo. Raphinha es el mejor jugador del mundo en su posición y es un jugador muy completo".

El Atlético de Madrid recibe al Barcelona este domingo en el Metropolitano (21.00 horas CET) en un duelo entre los que eran el primer y el segundo clasificado de LaLiga antes del comienzo de la jornada y con la presión añadida de la victoria del Real Madrid este sábado. Laporta terminó diciendo ser "optimista" para el encuentro.

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