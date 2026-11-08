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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 19:10

Las frases de la duodécima jornada: "No me apetece dar esta entrevista"

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Madrid, 8 nov (EFE).- El enfado de Pablo Maffeo por tener que atender a la televisión durante el descanso del Valencia-Real Madrid, la satisfacción de José Mourinho con la normalidad de las victorias de su equipo y la preocupación de José Bordalás por la falta de gol del Getafe a domicilio, destacaron entre las declaraciones más relevantes de la duodécima jornada.

Por EFE
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Pablo Maffeo (Valencia), durante el descanso del partido contra el Real Madrid: "No me apetece nada hacer esta entrevista. Es una mierda", declaró a DAZN, visiblemente molesto después de que su equipo se marchara al vestuario con dos goles de desventaja.

José Mourinho (Real Madrid), tras la victoria frente al Valencia: "Les digo siempre que ganar partidos en un equipo como el Real Madrid no puedes entrar locuras de alegría. Tiene que ser la normalidad. Veo un vestuario feliz con música horrible alta. Pero horrible. Pero gente tranquila porque el mensaje es normalidad a la hora de ganar partidos", afirmó el técnico portugués, satisfecho con el ambiente de su equipo y con la naturalidad con la que sus jugadores celebran las victorias.

Fermín López (Barcelona), autor de los dos goles de la remontada frente al Atlético de Madrid: "Que siga la conexión con Lamine. Ya lo dije en una entrevista, que nos conocemos muy bien. El pase del segundo gol ha sido medio gol", afirmó el centrocampista azulgrana, que destacó la complicidad con su compañero después de una victoria que mantiene al Barcelona en el liderato.

Koke Resurrección (Atlético de Madrid), tras la derrota contra el Barcelona: "Hemos tenido ocasiones para matar el partido. No lo hemos hecho. El fútbol es así, es contundencia y hoy ellos han sido más contundentes que nosotros. Pero nada que reprochar al equipo.", lamentó el capitán rojiblanco, que consideró que su equipo completó una gran primera parte, pero pagó su falta de contundencia frente a un rival que aprovechó mejor sus oportunidades.

Javier Aguirre (Valencia), después de perder contra el Real Madrid: "No me queda más que cerrar el pico, trabajar", reconoció el entrenador mexicano, que admitió la superioridad del conjunto madridista y la necesidad de revertir la delicada situación de su equipo.

Luis García Plaza (Sevilla), tras empatar contra el Alavés: "El mejor jugador del partido fue Sivera, su portero", lamentó el técnico sevillista, que consideró que su equipo mereció la victoria y destacó la actuación del guardameta rival, decisivo con sus intervenciones y al detener un penalti.

Juanfran Funes (Málaga), después de perder contra el Racing de Santander: "Nos falta algo más", reconoció el entrenador malaguista, que lamentó la falta de respuesta de su equipo durante la segunda parte, en la que el Racing consiguió remontar el encuentro.

José Bordalás (Getafe), tras perder 2-0 contra el Villarreal: "No hemos hecho un solo gol fuera de casa y no puede continuar así", advirtió el entrenador del conjunto azulón, que reclamó "más rigor, compromiso, mucha más seriedad" y una mejoría ofensiva para poner fin a la mala racha de su equipo lejos del Coliseum.

Manuel Pellegrini (Betis), después de vencer al Elche (0-2): "Este era un partido para equipo grande. No estamos pensando más allá de ganar el partido siguiente pero sí en tener la personalidad de demostrar que podemos estar arriba para volver a jugar la Champions", afirmó el entrenador chileno, satisfecho con la reacción de sus futbolistas en la segunda parte y con la consolidación del equipo en la cuarta plaza.

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