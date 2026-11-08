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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 01:40

Messi gana su segundo Botín de Oro de la MLS y Nashville bate el récord de puntos

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Washington, 7 nov (EFE).- Lionel Messi ganó este sábado su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS tras terminar la temporada regular con 26 goles, mientras el Nashville estableció un nuevo récord de puntuación con 77 puntos.

Por EFE
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La MLS disputó este sábado su trigésima cuarta y última jornada de la temporada regular, en la que quedaron definidos los 'playoffs', que arrancarán el próximo 19 de noviembre.

El Nashville, campeón de la Supporters' Shield, terminó líder de la Conferencia Este con esos 77 puntos que superan el récord del Inter Miami de 2024 con 74. En el Oeste, quedaron de primeros los Vancouver Whitecaps.

El Nashville derrotó en esta última jornada por 0-2 al Cincinnati con doblete del delantero inglés Sam Surridge, mientras el Vancouver obtuvo idéntico resultado en Montreal con tantos del senegalés Cheikh Sabaly y del moldavo Mihail Gherasimencov.

Por su lado, el Inter Miami, que terminó el campeonato segundo en el Este, dejó escapar un 3-0 (Ian Fray, Luis Suárez y Rodrigo de Paul) en la primera mitad para terminar empatando 3-3 frente al Charlotte.

Messi no vio portería este sábado en el Nu Stadium de Miami, pero aún así se aseguró el Botín de Oro por segundo año consecutivo con 26 goles. Segundo quedó el croata Petar Musa, del Dallas, con 22, seguido del mismo Surridge (21).

El Inter Miami se enfrentará en primera ronda de los 'playoff' al Columbus Crew, que logró la última plaza de la fase final tras derrotar 3-4 al Chicago Fire con un gol del gallego Brais Méndez en el minuto 93.

Segundo en el Oeste terminó el Dallas, que este sábado se impuso por 3-1 al Colorado con goles del uruguayo Joaquín Valiente, el brasileño Kaick y el colombiano Santiago Moreno.

En otros partidos de la última jornada, el Orlando City de Antoine Griezmann ganó por 1-0 al New England Revolution con gol del paraguayo Braian Ojeda y disputará la repesca contra el Cincinnati, de donde saldrá el rival del Nashville en primera ronda.

El Real Salt Lake ganó y eliminó al Los Angeles Galaxy por 2-1 con un gol del catalán Sergi Solans, decimoquinto que marca esta temporada. El equipo de Utah disputará la repesca del Oeste contra el Seattle Sounders, que también ganó por 2-1 al LAFC.

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