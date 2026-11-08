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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 11:45

Minuto de silencio y homenaje a las selecciones españolas campeonas del mundo y de Europa

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Madrid, 8 nov (EFE).- El partido de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals disputado en Madrid contó en su inicio con un minuto de silencio que se guardó en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia española de Toledo hace doce días y por el homenaje que recibieron las cinco selecciones españolas de fútbol ganadoras recientemente de sendos campeonatos mundiales y europeos.

Por EFE
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Los más de 83.000 asistentes al estadio Santiago Bernabéu de Madrid se mostraron respetuosos con ese minuto de silencio al que siguió una interpretación del himno español por parte del guitarrista Pablo Sainz Villegas y un cuarteto de cuerda, que se situaron delante de una bandera desplegada por 70 militares nacionales.

También recibieron un homenaje cinco selecciones españolas campeonas de Europa y del mundo recientemente, cuyos trofeos se lucieron ante todos los asistentes con un representante de cada equipo: Thiago Pitarch y Silvia Cristóbal como campeones de Europa sub'19, Laia López como campeona del mundo sub'20 y Athenea del Castillo y Marc Cucurella como campeones del mundo absolutos.

Justo antes de ese momento, la organización del partido también quiso rendir un homenaje a "once cuerpos de seguridad y asistencia en emergencias" en catástrofes como la Policía Nacional, Guardia Civil, Samur, Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, enfermeros o auxiliares de seguridad por su "valentía, compasión y compromiso inquebrantable" ante las tragedias.

Un representante de cada uno de los cuerpos salió al centro del césped del estadio Santiago Bernabéu para recibir un caluroso aplauso y reconocimiento del público.

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