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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 19:55

Óscar Cortés reemplaza en la convocatoria de Colombia al lesionado Jaminton Campaz

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Bogotá, 8 nov (EFE).- El extremo Jaminton Campaz, del Rosario Central argentino, no se unirá a la convocatoria de la selección colombiana por una lesión que sufrió el sábado en el partido en el que su club venció 2-0 a Huracán, donde juega el atacante Óscar Cortés, quien lo reemplazará en el combinado tricolor.

Por EFE
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"El jugador Jaminton Campaz presentó una lesión en el reciente partido con su club, Rosario Central, la cual le impide sumarse a la concentración para los partidos amistosos programados en esta fecha FIFA de noviembre" ante Chile, señaló la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado.

Según el parte médico, el extremo de 26 años sufrió "un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo", por lo que la selección colombiana le deseó "una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando su talento al combinado nacional".

"En su lugar, el jugador Óscar Cortés, del Club Atlético Huracán, se unirá a la convocatoria", agregó la información.

El central Davinson Sánchez, del Galatasaray, lidera la convocatoria de 26 jugadores de la selección colombiana para los dos juegos amistosos que disputará en la fecha FIFA de este mes ante Chile, un listado que tiene como principal ausente al lesionado Luis Díaz.

El estratega argentino Néstor Lorenzo sigue aprovechando estos encuentros para probar nuevos jugadores de cara a las Eliminatorias y a la Copa América de 2028.

En ese sentido, aparecen como novedades el defensor Juan David Arizala, del Udinese; el atacante Daniel Mosquera, del Hellas Verona, ambos clubes italianos, y el extremo Camilo Mena, del Korona Kielce polaco.

También volvieron a ser citados el portero Devis Vásquez, del Roma; el centrocampista Nelson Deossa, del Real Betis, y el portero Camilo Vargas, del Atlas, quien no estuvo en la anterior convocatoria y es el habitual titular del equipo.

Colombia recibirá a Chile el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, y cuatro días después visitará a este mismo rival en el estadio Nacional de Santiago.

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