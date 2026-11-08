Otro golazo de Diego Gómez para enmarcar: misil al ángulo en la Premier League

Diego Gómez sigue dando que hablar en el fútbol inglés. El volante de la selección paraguaya protagonizó otro golazo para el Brighton, esta vez frente al Brentford, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de la Premier League, disputado en el American Express Stadium.

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A los 15 minutos, el mediocampista recibió el balón fuera del área, encontró espacio para acomodarse y sacó un potente zurdazo que viajó directamente al ángulo superior. El arquero Caoimhín Kelleher intentó reaccionar, pero nada pudo hacer ante la potencia y precisión del remate del paraguayo.

Una definición espectacular para abrir el camino de las Gaviotas y confirmar el gran momento del futbolista albirrojo, cuyo rendimiento sigue creciendo en el exigente fútbol inglés.

El panorama se complicó aún más para el Brentford a los 23 minutos, cuando Igor Thiago recibió la tarjeta roja directa tras la intervención del VAR, dejando a su equipo con diez jugadores.

Brighton aprovechó la superioridad numérica y amplió la ventaja a los 42 minutos mediante Pascal Groß, quien convirtió desde el punto penal para establecer el 2-0 antes del descanso.

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Con este resultado parcial, las Gaviotas trepaban momentáneamente al segundo puesto de la clasificación con 22 puntos, presionando al líder Arsenal.

El golazo de Diego Gómez