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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 19:50

Palmeiras avanza a la final de la Copa de Brasil y enfrentará a Grêmio

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São Paulo, 8 nov (EFE).- Palmeiras se clasificó este domingo a la final de la Copa de Brasil tras superar al Vasco da Gama por penales (4-5) en la vuelta de semifinales y se enfrentará a Grêmio por el título del torneo.

Por EFE
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El equipo de Abel Ferreira perdió este domingo 2-1 como visitante frente al Vasco de Pedro Emanuel, y no consiguió capitalizar la ventaja obtenida en el partido de ida, en el que se había impuesto por 1-0 en su estadio.

Facundo Colidio le devolvió la ilusión al equipo carioca con un gol a los 16 minutos que igualó el resultado global, en un momento en el que el partido en el estadio São Januário podía ser para cualquiera.

Sin embargo, antes de que se cumplieran los diez minutos del segundo tiempo, Joaquín Piquerez colocó la pelota al ángulo del arco local y empató, volviendo a colocar al club paulista en la final del torneo.

Una ilusión que duró solo 20 minutos, hasta que José Luis 'Puma' Rodríguez volvió a darle la delantera al Vasco en este duelo y empatar el resultado global.

Desde los once metros, Palmeiras acabó con la ventaja por 4-5 gracias a los goles de Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira y Marlon Freitas. El penal pateado por Agustín Giay quedó en las manos del arquero Léo Jardim.

Por parte del Vasco, los goles fueron de Thiago Mendes, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Puma Rodríguez, mientras que Carlos Miguel atajó los penales de Alan Lescano y Andrés Gómez.

El sábado, Grêmio se clasificó a la final tras superar a Atlético Mineiro con un marcador global de 3-1 en la otra semifinal.

Ahora, Grêmio y Palmeiras, que se han asegurado ya un cupo en la Copa Libertadores de 2027, se enfrentarán para definir al campeón en un partido único el domingo 6 de diciembre en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

A cuatro fechas del final, Palmeiras disputa el título del Campeonato Brasileño contra Flamengo, mientras que Grêmio integra por ahora el grupo de los descendidos junto a Corinthians, Remo y Chapecoense. Este último ya firmó su descenso.

Para hacerse de este cupo a la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Renato Gaúcho deberá mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.

El ganador de la Copa de Brasil se llevará 78 millones de reales (14 millones de dólares), mientras que el subcampeón embolsará 34 millones (6 millones de dólares), según detalló la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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