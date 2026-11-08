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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 22:14

Palmeiras vence en penales a Vasco y jugará la final de la Copa de Brasil

El zaguero paraguayo, capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez celebra tras obtener el pase a la final de la Copa do Brasil, luego de superar en penales al Vasco da Dama.
El zaguero paraguayo, capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez celebra tras obtener el pase a la final de la Copa do Brasil, luego de superar en penales al Vasco da Dama.

El “Verdão” cayó 2-1 en los 90 minutos en São Januário, pero se impuso 4-5 desde los doce pasos. Paraguay tuvo protagonismo con Gustavo Gómez, Maurício y Ramón Sosa. Ahora se medirá ante el Grêmio por el título y un millonario botín.

Por ABC Color
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El Palmeiras tuvo que sufrir hasta el último suspiro, pero sacó chapa de candidato. Con la presencia estelar de los paraguayos Gustavo Gómez, capitán y referente indiscutible, Maurício Magalhães Prado y el desequilibrante Ramón Sosa, el gigante paulista selló este domingo su boleto a la gran final de la Copa de Brasil tras superar en una infartante tanda de penales (4-5) al Vasco da Gama.

Lea más: Otro golazo de Diego Gómez para enmarcar: misil al ángulo en la Premier League

El partido de vuelta de las semifinales disputado en el estadio São Januário fue un auténtico thriller. El equipo de Abel Ferreira llegó con la ventaja mínima del 1-0 obtenido en la ida, pero el Vasco salió dispuesto a devorarse la serie.

Una montaña rusa de emociones en Río de Janeiro

El encuentro no dio tregua desde el pitazo inicial. A los 16 minutos, Facundo Colidio encendió la ilusión de todo el pueblo carioca al marcar el 1-0, igualando un marcador global que dejaba el duelo completamente abierto.

Lejos de venirse abajo, el Palmeiras encontró el empate transitorio al inicio del complemento gracias a una verdadera obra de arte de Joaquín Piquerez, quien la colgó del ángulo para devolverle la ventaja parcial al “Verdão”.

La alegría paulista duró apenas 20 minutos, hasta que el uruguayo José Luis ‘Puma’ Rodríguez apareció para poner el 2-1 definitivo en el partido, estirando la agonía y mandando la definición directo a los penales.

Nervios de acero desde los once metros

Desde el punto penal, la historia se inclinó para los visitantes por un ajustado 4-5. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira y Marlon Freitas no fallaron para los de verde, pese a que el remate de Agustín Giay fue contenido por Léo Jardim.

Por el lado del Vasco, convirtieron Thiago Mendes, Santiago Sosa, Facundo Colidio y el propio Puma Rodríguez, pero las manos salvadoras del arquero Carlos Miguel al atajar los disparos de Alan Lescano y Andrés Gómez terminaron sepultando las esperanzas locales.

Duelo de gigantes por la gloria y los millones

Con este resultado, el Palmeiras se enfrentará en la gran final al Grêmio de los paraguayos Fabián Balbuena y Mathías Villasanti, que el sábado abrochó su pase tras superar al Atlético Mineiro con un marcador global de 3-1. La gran definición por el título de la Copa de Brasil se disputará a partido único el próximo domingo 6 de diciembre en el imponente estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Además de la gloria deportiva, el cruce tiene un incentivo económico descomunal: el campeón se embolsará 78 millones de reales, equivalentes a unos 14 millones de dólares, mientras que el subcampeón no se irá con las manos vacías y se llevará 34 millones de reales, es decir, unos 6 millones de dólares, según oficializó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Panorama caliente en el Brasileirão

Tanto Palmeiras como Grêmio ya aseguraron su boleto internacional a la Copa Libertadores de 2027, pero sus realidades en el torneo local son opuestas y añaden dramatismo a su actualidad. A falta de cuatro fechas para el cierre, el Palmeiras pelea mano a mano el título del campeonato brasileño frente al Flamengo.

En la vereda de enfrente, el Grêmio navega en una zona de turbulencia extrema, integrando el grupo de descendidos junto a Corinthians, Remo y un Chapecoense que ya firmó su pérdida de categoría. Los de Porto Alegre deberán mantenerse en la máxima división del fútbol brasileño para poder hacer efectivo su cupo continental.

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