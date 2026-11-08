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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 00:45

Sport Huancayo derrota a Cienciano y asume el liderato del Torneo Clausura peruano

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Lima, 7 nov (EFE).- Sport Huancayo derrotó este sábado por 1-2 al Cienciano, con lo que se colocó como líder en solitario del Torneo Clausura peruano, a la espera del resultado del partido de este domingo entre Universitario de Deportes y CD Moquegua que cerrará la penúltima jornada de la competición.

Por EFE
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El Rojo Matador llegó a 34 unidades gracias a las anotaciones del argentino Javier Sanguinetti y del ecuatoriano Daniel Porozo, mientras que para Cienciano descontó el argentino Neri Bandiera.

Con este resultado, le sacó dos puntos de ventaja a Sporting Cristal, que empató 1-1 con ADT, a pesar de que abrió la cuenta con un gol del argentino Hernán Barcos, que luego fue emparejado por el zaguero argentino-peruano Horacio Benincasa cuando se jugaban 94 minutos.

El liderato del Clausura se definirá este domingo, cuando Universitario, que tiene 31 unidades, se enfrente en el Estadio Monumental de Lima a CD Moquegua, uno de los colistas.

En otros resultados de este sábado, FC Cajamarca venció por 2-0 a Alianza Atlético y Melgar por 2-1 a Juan Pablo II, mientras que el domingo también se enfrentarán Chankas con Alianza Lima, Sport Boys con UTC y Deportivo Garcilaso con Comerciantes Unidos.

La penúltima jornada del Clausura fue abierta el viernes con una victoria por 3-0 de Atlético Grau sobre el Cusco, con goles del portero Patricio Álvarez, de penalti, Henry Espinoza y del paraguayo Adrián Fernández.

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