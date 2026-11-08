ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
23º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 12:40

Video: Braian Ojeda le da el triunfo a Orlando City

Braian Óscar Ojeda Rodríguez, en el festejo del gol para Orlando City.
Braian Óscar Ojeda Rodríguez, en el festejo del gol para Orlando City.Orlando City

El paraguayo Braian Ojeda registró el fin de semana el gol con el que el Orlando City le ganó por 1-0 al New England Revolution, por la Major League Soccer (MLS).

Por Victor Miranda
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La agencia española EFE informó que el Orlando City, del mundialista francés Antoine Griezmann, le ganó por 1-0 al New England Revolution con gol del paraguayo Braian Ojeda y disputará la repesca de la Major League Soccer (MLS) contra el Cincinnati, de la que saldrá el rival del Nashville.

Lea más: Otro golazo de Diego Gómez para enmarcar: misil al ángulo en la Premier League

El mediocampista central de 26 años, surgido en Olimpia, capturó el balón en la cabecera del área, despegó el derechazo para batir la portería del New England Revolution y darle el triunfo al Orlando City.

Fue la segunda conversión del itaugüeño en 27 juegos con el OC, al que se unió esta temporada luego de una prolongada militancia en el Real Salt Lake, por el que fichó en 2022.

El volante también militó en Defensa y Justicia de Argentina, y el Nottingham Forest de Inglaterra.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
03
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
04
Nacionales
Peña, alojado en una habitación con libertad para recibir visitas y usar un celular durante su reclusión
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más

Te puede interesar