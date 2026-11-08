Video: Braian Ojeda le da el triunfo a Orlando City

La agencia española EFE informó que el Orlando City, del mundialista francés Antoine Griezmann, le ganó por 1-0 al New England Revolution con gol del paraguayo Braian Ojeda y disputará la repesca de la Major League Soccer (MLS) contra el Cincinnati, de la que saldrá el rival del Nashville.

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El mediocampista central de 26 años, surgido en Olimpia, capturó el balón en la cabecera del área, despegó el derechazo para batir la portería del New England Revolution y darle el triunfo al Orlando City.

Que golazo de Brian Ojeda el primero de Orlando City en casa, por ahora jugaria de local el Wild Card pic.twitter.com/YTLLZBav1M — MLS Plus (@MLSPlusX) November 7, 2026

Fue la segunda conversión del itaugüeño en 27 juegos con el OC, al que se unió esta temporada luego de una prolongada militancia en el Real Salt Lake, por el que fichó en 2022.

El volante también militó en Defensa y Justicia de Argentina, y el Nottingham Forest de Inglaterra.