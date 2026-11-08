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Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 11:47

Video: La Pantera Morales rescata a Pumas ante América

La Pantera Robert Osmar Morales Benítez (27 años) marcó y rescató un empate para Pumas en la Liga de México.
La Pantera Robert Osmar Morales Benítez (27 años) marcó y rescató un empate para Pumas en la Liga de México.

Robert Morales fue protagonista del clásico capitalino en México al convertir de penal el tanto del empate 2-2 de Pumas UNAM frente al América, por la 16ª jornada del torneo Apertura 2026. El delantero paraguayo había marcado anteriormente, pero su primera conquista fue anulada por el VAR.

Por ABC Color
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La Pantera Robert Morales dejó su sello en uno de los partidos más atractivos del fútbol mexicano. El atacante paraguayo fue determinante para que Pumas UNAM rescatara un empate 2-2 frente al América, en el clásico capitalino disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

Lea más: El Expreso imprime velocidad rumbo al bicampeonato: Olimpia 3-Guaraní 1

El encuentro tuvo un comienzo vertiginoso. Alejandro Zendejas adelantó a las Águilas apenas a los 2 minutos, pero César Huerta respondió inmediatamente para establecer la igualdad a los 3′.

Morales también había celebrado en la primera mitad. A los 36 minutos, el paraguayo aprovechó un rebote dentro del área chica y mandó el balón al fondo de la red. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro anuló la conquista por una infracción previa sobre el guardameta americanista.

El delantero albirrojo también vivió un partido de mucha intensidad y fricción, incluso recibió una tarjeta amarilla a los 23 minutos tras un incidente con Kevin Álvarez.

En la segunda etapa, Henry Martín adelantó nuevamente al América desde el punto penal, a los 72′. Pero Pumas encontró la respuesta cinco minutos después: una infracción sobre Nathan Silva derivó en otra pena máxima y Morales asumió la responsabilidad.

Con gran categoría, el paraguayo ejecutó el remate y colocó el balón en el ángulo, lejos del alcance del arquero Luis Malagón, para establecer el 2-2 definitivo a los 77 minutos.

El paraguayo Robert Morales convirtió su cuarto gol del torneo, según la crónic

a de TUDN, y tuvo además una conquista anulada por el VAR. La amarilla llegó a los 24 minutos.

El empate dejó al América con 30 puntos y segundo en la clasificación, mientras que Pumas quedó con 21 unidades, en el undécimo lugar.

El gol de Robert Morales

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