Video: Teo Arce anota su primer gol en Emelec

Bautismo de gol de Teodoro Sebastián Arce en el Emelec, que no tuvo una buena temporada en Ecuador, aunque la pudo cerrar al menos con una victoria 1-0 sobre Libertad, con la conversión del surgido en Olimpia y consolidado en General Caballero de Juan León Mallorquín.

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La primera del Bombillo 🎽



Arce alcanzó a rematar dentro del área tras varios rebotes y puso el 0-1 para @CSEmelec.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/8LCoxIsRmr — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 7, 2026

En el estadio Reina del Cisne de Loja, el volante ofensivo guaraní de 26 años pudo mover el tablero y darle el triunfo al conjunto “eléctrico”, con el que lleva siete presentaciones.

Teo Arce tuvo una reciente experiencia internacional en el Rodina Moscú, con el que ascendió a la máxima categoría del fútbol ruso.