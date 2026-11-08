ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2026 - 12:54

Video: Teo Arce anota su primer gol en Emelec

Teodoro Sebastián Arce Villaverde, talentoso volante ofensivo paraguayo del Emelec de Ecuador.
Teodoro Sebastián Arce Villaverde, talentoso volante ofensivo paraguayo del Emelec de Ecuador.Redes sociales

Con el gol del paraguayo Teodoro Sebastián Arce, el Emelec derrotó el fin de semana a Libertad 1-0, en el cierre de la temporada en Ecuador para el club “eléctrico”.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bautismo de gol de Teodoro Sebastián Arce en el Emelec, que no tuvo una buena temporada en Ecuador, aunque la pudo cerrar al menos con una victoria 1-0 sobre Libertad, con la conversión del surgido en Olimpia y consolidado en General Caballero de Juan León Mallorquín.

Lea más: Video: Braian Ojeda le da el triunfo a Orlando City

En el estadio Reina del Cisne de Loja, el volante ofensivo guaraní de 26 años pudo mover el tablero y darle el triunfo al conjunto “eléctrico”, con el que lleva siete presentaciones.

Teo Arce tuvo una reciente experiencia internacional en el Rodina Moscú, con el que ascendió a la máxima categoría del fútbol ruso.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
03
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más

Te puede interesar