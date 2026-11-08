Video: Teo Arce anota su primer gol en Emelec

Bautismo de gol de Teodoro Sebastián Arce en el Emelec, que no tuvo una buena temporada en Ecuador, aunque la pudo cerrar al menos con una victoria 1-0 sobre Libertad, con la conversión del surgido en Olimpia y consolidado en General Caballero de Juan León Mallorquín.
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En el estadio Reina del Cisne de Loja, el volante ofensivo guaraní de 26 años pudo mover el tablero y darle el triunfo al conjunto “eléctrico”, con el que lleva siete presentaciones.
Teo Arce tuvo una reciente experiencia internacional en el Rodina Moscú, con el que ascendió a la máxima categoría del fútbol ruso.