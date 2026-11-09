Aguirre: “Creo que tengo muy buenos jugadores, si no, no estaría aquí”

“No me dijo mucho mejores. Me dijo que estuviera tranquilo, que sus jugadores eran mejores. Lo escuché, es mi amigo, lo felicité y me fui al vestuario. Creo que tengo muy buenos jugadores, si no, no estaría aquí”, afirmó Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna.

El entrenador valencianista explicó que el vestuario no se tomó las palabras de Mourinho como algo personal y aseguró que no hubo ninguna reacción entre sus jugadores.

“No lo hemos comentado. En el vestuario no hubo ninguna reacción. Es gente de fútbol y lo tomaron como una frase de fútbol, como algo no personal. Nadie vino a decirme nada. Habría valorado hacer una dinámica de grupo. Algunos capaces ni se enteraron. El equipo está bien”, señaló.

Aguirre también recordó su vinculación con el fútbol español y destacó la historia del Valencia, pese a su actual situación deportiva.

“Soy hijo de vasco, seguí mucho la Liga española y, cuando vine en 2002 a entrenar, el Valencia era campeón y era muy duro. Es una plaza que siempre ha tenido muy buenos jugadores. Es un grande de España, en horas bajas, sí, en mal momento de resultados, pero es una fábrica de hacer jugadores y tarde o temprano, ojalá, volvamos al lugar que se merece. Tengo muy buenos jugadores”, insistió.

Por otro lado, el técnico fue preguntado por el incidente ocurrido durante el descanso en el túnel de vestuarios de Mestalla, en el que el acta arbitral recogió que el director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, se encaró con un asistente al que recriminó, en tono exaltado: “¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!”.

El acta no reflejó la intervención de los madridistas Jude Bellingham o Antonio Rüdiger en la escena.

“Hablé con Braulio, sí. Yo estaba dentro. Me dijo que mostró su desacuerdo y eso lo reflejó en el área. No me comentó nada más. Lo típico, que van llegando y hay 40 personas y puede pasar cualquier cosa. No pasó nada que yo sepa”, explicó.

Aguirre añadió que no había visto el acta y que Braulio le aseguró que no había insultado al colegiado. “Braulio sí bajó y me dijo que estaba disconforme. ¿Lo reflejó en el acta? Me dijo que no lo insultó y me lo creo”, apuntó.

Por último, el entrenador valencianista dio su opinión sobre la acción de Pablo Maffeo sobre Kylian Mbappé que precedió al primer gol del Real Madrid. Aguirre consideró que no fue falta y cuestionó que, en caso de haberlo sido, no se hubiera mostrado una tarjeta roja.

“Es lo que vi desde mi óptica. Yo pienso que no es falta. Y si es falta, ¿por qué no le ponen la roja? El cuarto árbitro me dijo que no tenía control del balón, y creo que tiene razón, no lo tenía. Ahí me demostró que no era roja”, explicó.

No obstante, Aguirre evitó justificar la derrota por las decisiones arbitrales y reconoció la superioridad del conjunto madridista.

“Son cosas del juego. Nunca justificaré una derrota. Ellos fueron mejores. Ni la suerte ni el árbitro entrenan mejores. Fueron mejores que nosotros y nos ganaron”, concluyó.