Aguirre: “Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable”

“Que no te hagan gol y meterlo es el ‘efecto Aguirre’. Los resultados no me favorecen, no ha habido efecto Aguirre. Aguirre trabaja en campo, buscando buenos resultados y en el campo hay progreso, pero no se traduce en resultados, que es lo que interesa. Hay que ganar. Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable, no hemos ganado y no hay resultados tangibles, en cuanto a puntos se refiere, es una verdad como una catedral”, dijo a los medios.

El técnico mexicano, que reconoció que esperaba haber sumado más puntos a estas alturas, admitió que el inicio “está siendo lento”, pero, como ya dijo tras la derrota ante el Real Madrid, ve brotes verdes.

“Los brotes verdes los veo en actitud y juego. Hay más posesión de balón y tenemos más expectativa de gol. Defendemos mejor, jugamos mejor, nos atrevemos más”, enumeró, a la par que añadió que han mejorado en los entrenamientos pero "no se ha traducido en buenos resultados", que es lo que interesa, y siguen "en una zona complicada", pero siguen "trabajando”, agregó.

Asimismo, el entrenador valencianista aseguró que sus jugadores están recuperados tras el 0-3 sufrido ante los madridistas: “Mis jugadores son profesionales. los jugadores están con ganas de jugar bien, de hacer un buen partido, de respetar al rival, a la afición y pasar de ronda. No están afectados. Si lo están, lo estuvieron ayer y anteayer. A ver si mañana nos damos una alegría”.

En cuanto al partido de Copa del Rey contra el Tavernes, Aguirre comentó que “la Copa no estorba en absoluto”. “Es una competencia muy bonita, que le da vida a muchos equipos, que da visibilidad a otros equipos que no la tienen como los de Primera División. Es muy atractiva, fue una pena que se aplazada por aquel accidente ferroviario, pero la afrontamos con mucho respeto y seriedad”, aseguró.

“No sé si los jugadores del Tavernes son semiprofesionales, si tienen paga o no. Hay que respetar, algo hicieron bien para llegar a jugar con un Primera División. Son partidos que recuerdas toda la vida. Todavía recuerdo cuando jugué contra Maradona, Platini y Cruyff, no se me olvidará nunca. Tenemos que hacer un partido serio, respetar al rival, poner a los mejores que deben jugar, respetando el reglamento, y jugar bien”, agregó.

Además, también se mostró aliviado por jugar en Mestalla y no en Tavernes de la Valldigna: “Hubiera sido otra superficie, con otro bote del balón, adaptarnos a otro escenario que desconocemos… Ellos de buena gana aceptaron jugar de local en Mestalla y lo agrademos, porque va a ser un ambiente festivo de Copa del Rey de toda la vida y a ver cómo lo afrontamos”.