ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 10:25

Aguirre: “Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable”

Imagen sin descripción

Valencia, 9 nov (EFE).- El técnico del Valencia, Javier Aguirre, apuntó este lunes en la previa del partido aplazado de la Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna que se le agotan las palabras “para justificar los injustificable” después de sumar cinco puntos en los cinco partidos que lleva al frente del equipo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Que no te hagan gol y meterlo es el ‘efecto Aguirre’. Los resultados no me favorecen, no ha habido efecto Aguirre. Aguirre trabaja en campo, buscando buenos resultados y en el campo hay progreso, pero no se traduce en resultados, que es lo que interesa. Hay que ganar. Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable, no hemos ganado y no hay resultados tangibles, en cuanto a puntos se refiere, es una verdad como una catedral”, dijo a los medios.

El técnico mexicano, que reconoció que esperaba haber sumado más puntos a estas alturas, admitió que el inicio “está siendo lento”, pero, como ya dijo tras la derrota ante el Real Madrid, ve brotes verdes.

“Los brotes verdes los veo en actitud y juego. Hay más posesión de balón y tenemos más expectativa de gol. Defendemos mejor, jugamos mejor, nos atrevemos más”, enumeró, a la par que añadió que han mejorado en los entrenamientos pero "no se ha traducido en buenos resultados", que es lo que interesa, y siguen "en una zona complicada", pero siguen "trabajando”, agregó.

Asimismo, el entrenador valencianista aseguró que sus jugadores están recuperados tras el 0-3 sufrido ante los madridistas: “Mis jugadores son profesionales. los jugadores están con ganas de jugar bien, de hacer un buen partido, de respetar al rival, a la afición y pasar de ronda. No están afectados. Si lo están, lo estuvieron ayer y anteayer. A ver si mañana nos damos una alegría”.

En cuanto al partido de Copa del Rey contra el Tavernes, Aguirre comentó que “la Copa no estorba en absoluto”. “Es una competencia muy bonita, que le da vida a muchos equipos, que da visibilidad a otros equipos que no la tienen como los de Primera División. Es muy atractiva, fue una pena que se aplazada por aquel accidente ferroviario, pero la afrontamos con mucho respeto y seriedad”, aseguró.

“No sé si los jugadores del Tavernes son semiprofesionales, si tienen paga o no. Hay que respetar, algo hicieron bien para llegar a jugar con un Primera División. Son partidos que recuerdas toda la vida. Todavía recuerdo cuando jugué contra Maradona, Platini y Cruyff, no se me olvidará nunca. Tenemos que hacer un partido serio, respetar al rival, poner a los mejores que deben jugar, respetando el reglamento, y jugar bien”, agregó.

Además, también se mostró aliviado por jugar en Mestalla y no en Tavernes de la Valldigna: “Hubiera sido otra superficie, con otro bote del balón, adaptarnos a otro escenario que desconocemos… Ellos de buena gana aceptaron jugar de local en Mestalla y lo agrademos, porque va a ser un ambiente festivo de Copa del Rey de toda la vida y a ver cómo lo afrontamos”.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?
Ver más
05
Economía
Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?
Ver más

Te puede interesar