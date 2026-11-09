Cubarsí, Schröder, Laporta, Jorge Mendes y Haaland, protagonistas del 'Golden Boy'

Cubarsí se adjudicó el 'Golden Boy', que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años que juega en Europa, y sucedió en el historial al francés Désiré Doué, ganador en 2025.

Uno de los factores que impulsó su candidatura fue su destacada actuación en el pasado Mundial, competición en la que fue elegido mejor jugador joven.

El central español se impuso en una votación en la que participaron periodistas de distintos países europeos y sumó su nombre a una lista de vencedores en la que figuran Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Lamine Yamal.

Por su parte, la delantera sueca Felicia Schröder, que fichó este junio con el Real Madrid, fue proclamada 'Golden Girl' como la mejor promesa continental del fútbol femenino.

En 2025 conquistó la liga sueca y, en mayo de 2026, levantó la primera edición de la UEFA Women’s Europa Cup con el Häcken sueco, en una final en la que resultó determinante.

El portugués Jorge Mendes, uno de los agentes del fútbol más conocidos que representó a grandes nombres, entre ellos Cristiano Ronaldo y José Mourinho durante años, además de futbolistas como Ángel Di María, Radamel Falcao o Lamine Yamal, fue elegido 'Best Agent' (mejor agente).

En las categorías absolutas de futbolistas consagrados, el atacante noruego del Manchester City Erling Haaland obtuvo el galardón 'Golden Player Man', mientras que la internacional inglesa del Arsenal Alessia Russo se hizo con el 'Golden Player Woman'.

El cuadro de honor de la gala se completó con la distinción al máximo mandatario del Barcelona, Joan Laporta, como 'Best President' (mejor presidente), y al italiano Andrea Berta como 'Best Executive' (mejor ejecutivo).

En los reconocimientos dedicados al talento emergente local, los premios 'Best Italian Golden Boy' y 'Best Italian Golden Girl' correspondieron al defensa Honest Ahanor y a la jugadora del Barça Giulia Galli, respectivamente.

Los galardones fueron anunciados durante un acto celebrado en las instalaciones del Mapei Football Center, en Sassuolo, mientras que la ceremonia de entrega está prevista para el próximo 14 de diciembre en Turín (norte de Italia).

- European 'Golden Boy' (mejor jugador joven): Pau Cubarsí (Barcelona)

- European 'Golden girl' (mejor jugadora joven): Felicia Schröder (Real Madrid)

- 'Golden player' masculino (mejor jugador absoluto): Erling Haaland (Manchester City)

- 'Golden player' femenino (mejor jugadora absoluta): Alessia Russo (Arsenal)

- Mejor presidente: Joan Laporta (Barcelona)

- Mejor joven italiano: Honest Ahanor (Crystal Palace)

- Mejor joven italiana: Giulia Galli (Barcelona).