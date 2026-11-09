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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 06:30

El Real Oviedo destituye a Julián Calero

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Oviedo (España), 9 nov (EFE).- El Real Oviedo, club de la Segunda División española propiedad del Grupo Pachuca, destituyó este lunes al entrenador de su primer equipo, Julián Calero, al que fichó el pasado mes de junio y quien tenía contrato hasta el año que viene.

Por EFE
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Según un comunicado publicado este lunes por el club azul, el cuerpo técnico que acompañaba al técnico madrileña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo agradeció a Julián Calero y a su cuerpo técnico "su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro profesional".

Calero (Parla, 1970) deja al equipo en novena posición de LaLiga Hypermotion con 21 puntos tras seis victorias, tres empates y cuatro derrotas.

La destitución de Calero llega después de que el Real Oviedo ganara el pasado sábado al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla por 1-2. Deja al equipo en la novena posición, con 21 puntos, a tres del tercer puesto que ocupa el Burgos.

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