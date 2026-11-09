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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 10:40

El Valencia tiene una deuda de 592,8 millones de euros

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Valencia (España), 9 nov (EFE).- El Valencia español, que celebrará el 9 de diciembre su Junta General Ordinaria de Accionistas, ha presentado este lunes a sus accionistas las cuentas anuales del ejercicio 2025-26, en las que se refleja que la deuda del club español asciende a los 592,8 millones de euros, de los que 40,97 son a corto plazo.

Por EFE
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El Valencia ha cerrado la temporada, a 30 de junio de 2026, con un beneficio consolidado antes de impuestos de 2,43 millones de euros, frente a los 2,21 millones registrados en el ejercicio anterior. Después de impuestos, el resultado positivo se sitúa en 320.000 euros, mejorando los 280.000 euros de la campaña 2024-2025.

En estas cuentas no se refleja la entrada del nuevo grupo estadounidense de accionistas Pitchwise, que va a adquirir el 42 por cien de las acciones y va a aportar 100 millones de euros de capital al club, una vez se le dé la autorización a la transacción accionarial.

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