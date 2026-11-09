El Valencia tiene una deuda de 592,8 millones de euros

El Valencia ha cerrado la temporada, a 30 de junio de 2026, con un beneficio consolidado antes de impuestos de 2,43 millones de euros, frente a los 2,21 millones registrados en el ejercicio anterior. Después de impuestos, el resultado positivo se sitúa en 320.000 euros, mejorando los 280.000 euros de la campaña 2024-2025.

En estas cuentas no se refleja la entrada del nuevo grupo estadounidense de accionistas Pitchwise, que va a adquirir el 42 por cien de las acciones y va a aportar 100 millones de euros de capital al club, una vez se le dé la autorización a la transacción accionarial.