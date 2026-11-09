ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 11:45

Irene Paredes, Mapi León, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Pina en el once del año

Imagen sin descripción

Madrid, 9 nov (EFE).- Las jugadoras españolas Irene Paredes, Mapi León, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Claudia Pina figuran en el once del año de la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol (FIFPRO).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Recibidos 6.511 votos de jugadoras profesionales de 64 países, el equipo ideal de 2026 está formado por la guardameta Hannah Hampton (Chelsea); las defensas Lucy Bronze (Chelsea), Irene Paredes (Barça), Mapi León (Barça/London City Lionesses), Alex Greenwood (Manchester City); las centrocampistas Aitana Bonmati (Barça), Ella Toone (Manchester United), Alexia Putellas (Barça/London City Lionesses); y las delanteras Barbra Banda (Orlando Pride), Alessia Russo (Arsenal) y Claudia Pina (Barça).

También estaban entre las aspirantes otras jugadoras españolas como las barcelonistas Cata Coll, Ona Battle (ahora en el Arsenal), Patri Guijarro, Vicky López y la madridista Athenea del Castillo, así como la polaca Ewa Pajor, delantera del cuadro azulgrana.

Lucy Bronce entra en el once del año por novena vez, todo un récord de presencia, mientras que la zambiana Banda, incluida por tercera vez, es la única jugadora que no procede de un club de Inglaterra en España.

Aitana Bonmatí fue la que recibió un respaldo más elevado. Entre las centrocampistas tuvo un 47,4%, por el 44,9% de Alexia Putellas, el 10,9% de Toone y el 10,6 de Vicky López.

Hampton fue la guardameta elegida con el 39,3%, por el 28,2 de Cata Coll y el 24,5 de la alemana Ann-Katrin Berger el 24,5%; entre las defensas Greenwood reunió el 25,3%, Paredes el 24,7, Bronze el 22,8 y Mapi León el 20,0%; y Russo fue la delantera más votada con el 23,5%, por el 18,0 de Pina y el 13,6 de Banda.

Las futbolistas profesionales emitieron sus votos a través de una plataforma digital segura que comparten FIFPRO y los sindicatos de jugadores afiliados a ella. Se evaluó a las jugadoras en función de su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 16 de agosto de 2026, ambos inclusive, y se exigía un mínimo de 20 partidos oficiales disputados.

Cada votante eligió a los tres que, en su opinión, habían rendido mejor en cada posición: guardameta, defensa, centrocampista y delantera.

La arquera, las tres defensas, las tres centrocampistas y las tres delanteras que obtuvieron más votos en sus respectivas posiciones fueron las que se hicieron con un puesto en el 'World 11'.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
02
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
03
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?
Ver más

Te puede interesar