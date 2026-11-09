Irene Paredes, Mapi León, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Pina en el once del año

Recibidos 6.511 votos de jugadoras profesionales de 64 países, el equipo ideal de 2026 está formado por la guardameta Hannah Hampton (Chelsea); las defensas Lucy Bronze (Chelsea), Irene Paredes (Barça), Mapi León (Barça/London City Lionesses), Alex Greenwood (Manchester City); las centrocampistas Aitana Bonmati (Barça), Ella Toone (Manchester United), Alexia Putellas (Barça/London City Lionesses); y las delanteras Barbra Banda (Orlando Pride), Alessia Russo (Arsenal) y Claudia Pina (Barça).

También estaban entre las aspirantes otras jugadoras españolas como las barcelonistas Cata Coll, Ona Battle (ahora en el Arsenal), Patri Guijarro, Vicky López y la madridista Athenea del Castillo, así como la polaca Ewa Pajor, delantera del cuadro azulgrana.

Lucy Bronce entra en el once del año por novena vez, todo un récord de presencia, mientras que la zambiana Banda, incluida por tercera vez, es la única jugadora que no procede de un club de Inglaterra en España.

Aitana Bonmatí fue la que recibió un respaldo más elevado. Entre las centrocampistas tuvo un 47,4%, por el 44,9% de Alexia Putellas, el 10,9% de Toone y el 10,6 de Vicky López.

Hampton fue la guardameta elegida con el 39,3%, por el 28,2 de Cata Coll y el 24,5 de la alemana Ann-Katrin Berger el 24,5%; entre las defensas Greenwood reunió el 25,3%, Paredes el 24,7, Bronze el 22,8 y Mapi León el 20,0%; y Russo fue la delantera más votada con el 23,5%, por el 18,0 de Pina y el 13,6 de Banda.

Las futbolistas profesionales emitieron sus votos a través de una plataforma digital segura que comparten FIFPRO y los sindicatos de jugadores afiliados a ella. Se evaluó a las jugadoras en función de su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 16 de agosto de 2026, ambos inclusive, y se exigía un mínimo de 20 partidos oficiales disputados.

Cada votante eligió a los tres que, en su opinión, habían rendido mejor en cada posición: guardameta, defensa, centrocampista y delantera.

La arquera, las tres defensas, las tres centrocampistas y las tres delanteras que obtuvieron más votos en sus respectivas posiciones fueron las que se hicieron con un puesto en el 'World 11'.