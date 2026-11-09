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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 10:05

José Mourinho, mejor entrenador de LaLiga del mes de octubre

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Madrid, 9 nov (EFE).- El portugués José Mourinho ha sido designado este lunes Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports en octubre tras firmar un pleno de victorias en el mes con el Real Madrid.

Por EFE
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El conjunto madridista ha contado todos sus partidos por victorias en un octubre que tuvo como gran protagonista el clásico frente al Barcelona (1-2) en el Camp Nou, aparte de los triunfos contra el Villarreal (1-0) y Sevilla (4-1).

Este galardón es el primero que recibe José Mourinho en esta categoría en la presente temporada y reconoce el "excelente rendimiento de su equipo" durante este tramo de la competición.

Mourinho sucede en el palmarés del premio al mejor técnico del mes a Hansi Flick, del Barcelona, que lo ganó en septiembre.

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