Julián Calero, octavo relevo en los banquillos de Segunda

La salida de Calero se produce tras la decimotercera jornada, que ha significado también, según se anunció este sábado pasado, la marcha de José Juan Romero como entrenador del Ceuta.

- Relevos en los banquillos de Segunda 2026-2027:

(-) Albert Celades reemplazó a Imanol Idiakez cuatro días antes de empezar la liga

(1) Josep Ferrando entrenó de forma interina al Eldense en la quinta jornada.

(2) El fichaje de Albert Sánchez se anuncia el 29 de octubre, después de que Juan Manuel Rodríguez ocupara el cargo de forma interina tras la marcha de Rubén de la Barrera.