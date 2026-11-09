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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 09:50

Kiat Lim: “Esta temporada es una oportunidad para honrar el legado de Mestalla”

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Valencia, 9 nov (EFE).- El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, destacó que la temporada 2025-26 representa una oportunidad para reivindicar el legado de Mestalla, en el que será el último curso completo antes del traslado al Nou Mestalla, un proyecto que considera clave para el futuro y el crecimiento de la entidad.

Por EFE
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"Esta temporada es una oportunidad para honrar el legado de Mestalla mientras el Nou Mestalla continúa tomando forma, dos símbolos que representan, respectivamente, el orgullo de una trayectoria y la ambición por el futuro", señaló Lim en una carta dirigida a los accionistas con motivo de la Junta General Ordinaria, prevista para el próximo 9 de diciembre.

El presidente valencianista afirmó que el club ha iniciado "un camino que marcará un antes y un después en su historia", al tratarse de la última temporada completa en el actual estadio, escenario de generaciones de aficionados, grandes noches de fútbol y algunos de los capítulos más importantes de la trayectoria de la entidad.

En este sentido, definió el Nou Mestalla como un proyecto llamado a convertirse en "el hogar de las siguientes generaciones de valencianistas" y en una infraestructura fundamental para el crecimiento y desarrollo del club durante las próximas décadas.

Lim aseguró que el Valencia afronta esta nueva etapa con la voluntad de seguir creciendo y construyendo nuevos capítulos de su historia "con esfuerzo y compromiso".

En su escrito, el máximo dirigente también quiso agradecer la implicación de todos los integrantes del club tras la finalización de la temporada 2025-26 y subrayó que cada ejercicio deja "enseñanzas, experiencias y motivos para seguir trabajando con determinación".

Asimismo, destacó el papel de los profesionales, los jugadores y la afición en el desarrollo de la entidad, y calificó a esta última como "el activo más importante" del Valencia.

"El Valencia sigue avanzando con una visión a largo plazo, centrada en consolidar las bases del proyecto, fortalecer sus áreas y seguir trabajando con responsabilidad para afrontar los desafíos presentes y futuros", concluyó.

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