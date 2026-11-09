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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 10:15

Raúl González Blanco, nuevo entrenador del Real Oviedo

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Oviedo (España), 9 nov (EFE).- El Real Oviedo, club de la Segunda División del fútbol español propiedad del grupo Pachuca mexicano, alcanzó un acuerdo para la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028, informó este lunes el club tras la destitución del técnico Julián Calero.

Por EFE
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Raúl González, de 49 años, desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en el Real Madrid y colgó las botas en 2015 tras jugar también en el Schalke 04, el Al-Sadd Sports Club y el New York Cosmos.

Como entrenador, el madrileño inició su andadura en el fútbol formativo del Real Madrid, al que llegó en 2018 para entrenar al Cadete B y al Juvenil B.

Posteriormente, en 2020, entrenó al Juvenil A, equipo con el que ganó la Liga de Campeones Juvenil. Tras este éxito fue el primer entrenador del RM Castilla durante seis temporadas.

Raúl González dirigirá su primer partido como nuevo entrenador azul el próximo sábado ante el Girona FC en el estadio Carlos Tartiere.

El anuncio de la contratación de Raúl González se produjo horas después de anunciarse la destitución de Julián Calero, que fue contratado el pasado mes de junio y quien tenía contrato hasta el año que viene.

Calero (Parla, 1970) deja al equipo en novena posición de LaLiga Hypermotion con 21 puntos tras seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, a un solo punto del playoff y a seis del ascenso directo.

La destitución de Calero llega después de que el Real Oviedo ganara el pasado sábado al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla por 1-2.

Se trata del séptimo despido desde que el Grupo Pachuca se hiciese cargo con el control del Real Oviedo en el verano de 2022.

Desde entonces, no ha habido temporada en la que los azules hayan aguantado a su entrenador desde que se hiciese con la propiedad el grupo mexicano, cayendo Jon Pérez Bolo, Álvaro Cervera, Javi Calleja, Veljko Paunovic, Luis Carrión, Guillermo Almada y, ahora, Calero.

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