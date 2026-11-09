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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 11:25

Raúl González, exestrella del Real Madrid, entrenará al Oviedo

Raúl González, nuevo director técnico del Real Oviedo.
Raúl González, nuevo director técnico del Real Oviedo.Redes sociales

El antiguo delantero estrella del Real Madrid y de la selección española, Raúl González, fue nombrado nuevo entrenador del Real Oviedo, informó club de la Segunda categoría del fútbol español.

Por ABC Color
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Raúl González, de 49 años, solo tiene como experiencia en los banquillos su paso por el Real Madrid Castilla, filial del club merengue, de 2019 a 2025.

Lea más: Video: “Cocoliso”, gol en jornada consagratoria en Ecuador

El Real Oviedo “alcanzó un acuerdo para la contratación del madrileño como nuevo técnico del primer equipo hasta junio de 2028” , informó la entidad asturiana en su comunicado.

El club propiedad del Grupo Pachuca desde 2022 y presidido por el mexicano Martín Peláez, disputó la pasada temporada el campeonato de Primera División, aunque no evitó el descenso.

Tras 13 rondas y un triunfo el fin de semana en Cádiz, el Oviedo es 9º en la clasificación de la segunda división con 21 puntos, fuera por ahora de los puestos que dan acceso al ascenso a la máxima categoría.

“Mi manera de entender el fútbol es respetar el talento (de la plantilla) con una entrega incondicional desde el primer minuto al último”, declaró Raúl en un video publicado en la plataforma X.

“Esperamos estar a la altura de lo que es el Real Oviedo, de la pasión, de los aficionados y que se sientan felices, darle alegrías”, añadió.

Como futbolista, Raúl ganó seis ligas y tres Champions junto al Real Madrid, antes de acabar su carrera en el Schalke 04, Al Sadd y el New York Cosmos. También fue internacional en 102 ocasiones y marcó 44 goles para la Roja, aunque su retirada de la selección fue previa a los grandes éxitos del periodo 2008-2012 (un Mundial y dos Eurocopas).

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