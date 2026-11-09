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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 13:20

Raya, Cubarsí, Rodri, Yamal, Messi, Bellingham y Mbappé, en el once de FIFPro

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Madrid, 9 nov (EFE).- Los jugadores españoles y vigentes campeones del mundo David Raya, Pau Cubarsí, Rodri Hernández y Lamine Yamal; el argentino Leo Messi, el inglés Jude Bellingham o el francés Kylian Mbappé figuran en el once del año de la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol (FIFPRO).

Por EFE
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La alineación ha sido dado a conocer este lunes tras los votos de 19.806 futbolistas masculinos de 73 países y está compuesta por el portero David Raya (Arsenal); los defensas Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi y Nuno Mendes (Paris Saint-Germain); los centrocampistas Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Barcelona) y Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal); y los delanteros Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid) Lionel Messi (Inter Miami) y Lamine Yamal (Barcelona).

En el caso de Messi, ganador en ocho ocasiones del Balón de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), regresa al Once Ideal Mundial por primera vez desde 2023, ampliando aún más su propio récord a 18 apariciones.

Por su parte, Lamine Yamal, que también formó parte del equipo del año pasado, se convierte en el primer jugador en ser seleccionado dos veces para el Once Mundial antes de cumplir los 20 años.

Se une a sus compañeros campeones del mundo de 2026, David Raya, Pau Cubarsi y Rodri, elevando el récord de apariciones de España en el Once Mundial Masculino a 53.

Los futbolistas profesionales emitieron sus votos a través de una plataforma digital segura compartida por FIFPRO y sus sindicatos de jugadores afiliados.

Para la selección del once ideal, los jugadores fueron evaluados según su desempeño entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, siempre y cuando hubiesen participado en al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

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