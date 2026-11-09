Sebastián Cáceres: "Creo que hemos encontrado el camino"

“Tenemos que seguir trabajando en este camino porque es lo queremos. Los resultados no se están dando, pero creo que hemos encontrado el camino. A veces se gana sin ningún estilo y puede ser contraproducente porque se valoran los tres puntos, pero no hay un camino”, comentó en una entrevista con CeltaMedia.

El charrúa, que encadenó su segunda titularidad en Liga ante el Levante, incidió en que es importante que sigan “recalcando el estilo, la manera en la que se juega” para poder conseguir la victoria porque ve fundamental “no conseguirla de cualquier forma”.

“Eso es lo que define a este equipo desde hace tiempo”, comentó Cáceres, quien rescató “muchísimas cosas positivas” del empate sin goles ante el Levante pese al “mal sabor de boca” por el resultado.

“Creamos muchísimas ocasiones de gol, pero la pelota no quiso entrar. Sacaron alguna en la línea, otras rebotaron por todos lados... A veces se escapa de nuestra mano, pero a nivel colectivo creo que hemos hicimos muchas cosas buenas”, destacó.