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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 01:15

Sport Huancayo queda a un paso de ganar el Torneo Clausura peruano

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Lima, 8 nov (EFE).- Sport Huancayo quedó a un paso de ganar el título del Torneo Clausura del fútbol peruano tras derrotar por 1-2 a Cienciano y luego del sorpresivo empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Moquegua en el cierre de la penúltima jornada.

Por EFE
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El Rojo Matador se encaramó en el liderato en solitario, con 34 unidades, gracias a anotaciones del argentino Javier Sanguinetti y del ecuatoriano Daniel Porozo, mientras que para Cienciano descontó el argentino Neri Bandiera.

Con este resultado, Huancayo le sacó dos puntos de ventaja a Sporting Cristal, que el sábado también empató 1-1 con ADT, con un gol del argentino Hernán Barcos y la paridad del zaguero argentino-peruano Horacio Benincasa.

La U, por su parte, bajó a la tercera posición, con las mismas 32 unidades que Sporting, pero con peor diferencia de goles, por lo que complicó seriamente sus aspiraciones a ganar el torneo.

Los goles de la Universitario fueron anotados por el paraguayo Williams Riveros y por el ítalo-peruano Gianluca Lapadula, de penalti, mientras que para Moquegua emparejaron Juan Diego Lojas y el ecuatoriano Brayan Angulo, también de penalti.

En la última fecha, que se disputará el próximo 22 de noviembre, Sport Huancayo recibirá a Universitario, mientras que Sporting Cristal se medirá con Cienciano.

En otros resultados de la penúltima jornada, Alianza Lima empató 1-1 con Chankas y se quedó sin opciones de ganar el Clausura, aunque ya tiene asegurada su participación en los partidos de definición por el título nacional del año, al haberse quedado con el pasado Apertura.

En su visita a la ciudad andina de Andahuaylas, los aliancistas abrieron la cuenta con un gol del delantero ecuatoriano Eryc Castillo, pero el centrocampista Kevin Sánchez empató.

Cajamarca también venció por 2-0 a Alianza Atlético, Melgar por 2-1 a Juan Pablo II, Sport Boys empató 0-0 con UTC y Deportivo Garcilaso 0-0 con Comerciantes Unidos.

La penúltima jornada fue abierta el viernes con una victoria por 3-0 de Atlético Grau sobre el Cusco, con goles del portero Patricio Álvarez, de penalti, Henry Espinoza y del paraguayo Adrián Fernández.

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