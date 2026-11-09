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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 07:55

Video: “Cocoliso”, gol en jornada consagratoria en Ecuador

Carlos Gabriel González Espínola lleva 18 goles en 34 partidos con el Independiente del Valle.
Carlos Gabriel González Espínola lleva 18 goles en 34 partidos con el Independiente del Valle.IDV

Independiente del Valle, con un gol del paraguayo Carlos “Cocoliso” González, se consagró este domingo con suficiencia campeón de la Liga Pro ecuatoriana tras derrotar a domicilio por 4-2 al Aucas.

Por ABC Color
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Además de la consagración del Independiente del Valle, de los paraguayos Carlos Gabriel González, Hugo Lorenzo Quintana y Luis Zárate, la novedad la dio el Macará, que celebra también su condición de subcampeón a falta de cuatro fechas para el fin del torneo.

Lea más: El Inter de Milán devuelve al Como a la tierra

El campeón y el subcampeón obtuvieron además sendas plazas para la Copa Libertadores de 2027.

Macará selló un empate 2-2 con Universidad Católica y alcanzó 67 puntos, una renta insuficiente para amenazar los 84 de Independiente del Valle.

El argentino Mateo Carabajal, el paraguayo “Cocoliso” González y el ecuatoriano Junior Sornoza con un doblete desataron la celebración de los jugadores del Negriazul de Valle en el estadio del Aucas.

Además de los goleadores, la campaña también resultó superlativa para los porteros, el argentino Guido Villar, que se lesionó en marzo pasado y fue reemplazado por el colombiano Aldair Quintana. En la plantilla también destacaron el delantero argentino Matías Perelló y el centrocampista paraguayo Hugo Quintana.

Independiente del Valle extendió el dominio que implantó en 2025 con el título de Liga, en esta temporada con la dirección del uruguayo Joaquín Papa. El próximo 2 de diciembre jugará contra Universidad Católica por el título de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano.

La derrota del Aucas, los empates de Universidad Católica con Macará y de Liga de Quito con Barcelona, los dejó con 54 puntos a falta de cuatro fechas para el fin del torneo, que aún reserva un cupo para la Copa Libertadores de 2027.

Barcelona, con 49 puntos y un partido pendiente desde la primera fecha del hexagonal final con Independiente del Valle, quedó con una mínima opción de jugar por una plaza en la Libertadores.

La Católica, que anotó sus dos tantos a través del panameño José Fajardo ante Macará, es tercero con 54 puntos, pero con mejor diferencia de goles que Aucas y Liga, que se ubicó en el cuarto lugar. Los goles del Macará fueron de Mateo Viera y del Uruguayo Franco Posse, que se mantuvo como máximo goleador del torneo, con 17 anotaciones.

Liga de Quito se adelantó con gol de Sebastián González y Barcelona empató gracias a un autogol del uruguayo Gian Franco Ayala.

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