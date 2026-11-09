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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 08:13

Video: Williams Riveros anota para el Universitario de Perú

Williams Ismael Riveros Ibáñez, futbolista paraguayo del Universitario de Deportes.
Williams Ismael Riveros Ibáñez, futbolista paraguayo del Universitario de Deportes.Redes sociales

El experimentado defensor paraguayo Williams Ismael Riveros anotó el domingo un gol para el Universitario de Deportes, que empató 2-2 con el Moquegua, por la Liga peruana.

Por ABC Color
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Por la penúltima fecha del campeonato peruano, Universitario de Deportes empató 2-2 en casa con el Moquegua, quedando algo rezagado en la carrera por el título que tiene al Sport Huancayo en la punta.

Lea más: Video: “Cocoliso”, gol en jornada consagratoria en Ecuador

La agencia EFE mencionó que la ‘U’ bajó a la tercera posición, con las mismas 32 unidades que Sporting Cristal, pero con peor diferencia de goles, por lo que complicó seriamente sus aspiraciones a ganar el torneo.

Los goles de la Universitario fueron anotados por el paraguayo Williams Riveros y por el ítalo-peruano Gianluca Lapadula, de penal, mientras que para Moquegua emparejaron Juan Diego Lojas y el ecuatoriano Brayan Angulo, también de penal.

El marcador central Riveros, de 33 años, surgido en el Sportivo Trinidense y con pasado en Cerro Porteño en 2022, cumple su tercera temporada en el prestigioso club crema, en el que totaliza 145 partidos y 15 anotaciones. En este ciclo lleva 29 juegos y 3 conversiones.

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