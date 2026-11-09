Video: Williams Riveros anota para el Universitario de Perú

Por la penúltima fecha del campeonato peruano, Universitario de Deportes empató 2-2 en casa con el Moquegua, quedando algo rezagado en la carrera por el título que tiene al Sport Huancayo en la punta.

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La agencia EFE mencionó que la ‘U’ bajó a la tercera posición, con las mismas 32 unidades que Sporting Cristal, pero con peor diferencia de goles, por lo que complicó seriamente sus aspiraciones a ganar el torneo.

Los goles de la Universitario fueron anotados por el paraguayo Williams Riveros y por el ítalo-peruano Gianluca Lapadula, de penal, mientras que para Moquegua emparejaron Juan Diego Lojas y el ecuatoriano Brayan Angulo, también de penal.

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El marcador central Riveros, de 33 años, surgido en el Sportivo Trinidense y con pasado en Cerro Porteño en 2022, cumple su tercera temporada en el prestigioso club crema, en el que totaliza 145 partidos y 15 anotaciones. En este ciclo lleva 29 juegos y 3 conversiones.